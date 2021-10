De waarde van bitcoin klimt naar ongeziene hoogtes

De waarde van de cryptomunt bitcoin is opnieuw gestegen en evenaart de recordwaarde die eerder al in april werd bereikt. Het is ruim het dubbele van de waarde die de digitale munt begin dit jaar had. Dit is opmerkelijk, want eerder nog was de koers van de digitale munt sterk gedaald. Volgens Bitcoinsaltcoins, een gespecialiseerde website voor investeerders in bitcoins en altcoins, heeft het alles te maken met de goedkeuring van een nieuwe ETF die op de digitale munt is gebaseerd.

Hiermee doelt Bitcoinsaltcoins op de SEC (Securities and Exchange Commission), de Amerikaanse toezichthouder op de effectenbeurzen, die recent zijn toestemming heeft verleend aan een nieuwe ETF op basis van de digitale munt. De ETF-expert Eric Balchunas had eerder al aan Bloomberg meegedeeld dat de SEC binnenkort zijn toestemming zou verlenen aan een bitcoin-ETF. Onder meer Galaxy Digital, Invesco en ProShares hadden toen al een aanvraag hebben ingediend om bitcoin-ETF’s uit te mogen brengen. Na deze verklaring begon de waarde van de digitale munt al snel te stijgen.

Een ETF, de afkorting van exchange-traded fund en ook wel eens een tracker genoemd, is een financieel instrument dat een onderliggende waarde volgt. Dit kan bijvoorbeeld de koers van een index zijn, de waarde van een grondstof of de waarde van een bitcoin. Als de waarde van bitcoin stijgt, stijgt ook de waarde van de ETF. Als de waarde van bitcoin daalt, zal de waarde van de ETF dalen. Dankzij de bitcoin-ETF is het voor beleggers nog eenvoudiger om via de klassieke kanalen in de digitale munt te investeren. Ze hoeven nu niet langer zelf bitcoins te minen of een wallet in huis te halen. De verwachting is dat hierdoor meer mensen in de cryptomunt zullen investeren.

Blijk van vertrouwen in de cryptomarkt

Voor de cryptomarkt blijft het belangrijk om een voldoende breed draagvlak te hebben en om minstens getolereerd te worden door overheden. Het is dan ook niet onlogisch dat de harde taal die China eerder sprak, waarbij cryptotransacties onder andere illegaal werden verklaard en miners dienden op te zouten, nadelig was voor de koers. Ook in september ging de koers van bitcoin nog snoeihard onderuit. De recente toestemming van de SEC doet de hoop bij cryptobeleggers heropleven en drijft de koers in de richting van ongeziene hoogtes.

Oktober is bitcoin gunstig gestemd

Nu de toestemming er daadwerkelijk is, zal de cryptomunt wellicht nog verder stijgen. Experts verwachten zelfs dat de recordkoers die eerder in april werd bereikt moeiteloos zal sneuvelen. Ze verwijzen hierbij ook naar de Rockefeller-familie die eerder uit de olie- en gasbeleggingen stapte en die intussen aangaf in crypto te zullen investeren. En de voorspellingen worden ook geruggesteund door soortgelijke verklaringen van de investeerder George Soros, de Hongaarse zakenman die een ongelofelijk groot vermogen vergaarde door middel van beursspeculaties.

Tenzij er ons deze maand nog wat geks te wachten staat, zal oktober 2021 de cryptobelegger heel gunstig gezind zijn geweest. Omdat niemand weet wat november en de verdere toekomst zal brengen en omdat cryptobeleggingen nooit zonder risico zijn, blijft een voldoende gediversifieerde beleggingsportefeuille aan te raden. Investeer nooit met geld dat je niet kan missen.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht