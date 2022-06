De winkelstraat behoudt zijn aantrekkingskracht

Na de winstwaarschuwing van Zalando eerder deze maand hielden beleggers hun hart vast voor de kwartaalcijfers van H&M. De Zweedse modeketen verraste gisteren echter met betere resultaten dan verwacht. De reden? Consumenten waren duidelijk blij om na maanden van corona-lockdowns eindelijk weer in de fysieke winkels terecht te kunnen. De Visie van Jean-Paul van Oudheusden, marktanalist eToro.

H&M boekte in de drie maanden maart, april en mei 33% meer winst dan in dezelfde periode van vorig jaar. De bruto winstmarge steeg van 50,9% naar 52,2%, een teken dat het bedrijf een deel van de hoge kosten succesvol wist door te berekenen aan de consument. De cijfers zijn opvallend, omdat de verkopen van H&M in Rusland en China onder druk staan. Voor de maand juni verwacht de retailer dan ook 6% minder omzet. De reden voor de goede resultaten werd door bestuursvoorzitter Helena Helmersson eenvoudig en duidelijk verwoord: “De omzet in de fysieke winkels nam flink toe, terwijl de online verkopen op peil bleven.”

Verschillen tussen H&M en Zalando

Er zijn twee kenmerkende verschillen tussen de twee modeketens. Het eerste verschil wordt voor een deel verklaard door het jaar waarin ze werden opgericht: H&M in 1947 en Zalando pas in 2008. H&M is door de wol geverfd en heeft al meerdere economische cyclussen meegemaakt. Zalando heeft tot nu toe maar te maken gehad met zeer lage rentes, waardoor er goedkoop geleend kon worden. Daarin lijkt nu verandering te komen, terwijl het Duitse bedrijf in de komende jaren nog volop wil investeren in onder andere technologie en Zalando Plus.

Het tweede verschil is dat Zalando geen eigen producten voert. Ze zijn in feite vooral doorgeefluik voor producten van derden. Dat maakt het lastiger om hogere kosten voor bijvoorbeeld verzendingen door te berekenen aan de klant.

Liever bricks dan clicks

De overeenkomsten en verschillen zijn ook goed terug te zien in de ontwikkeling van de beurskoersen. Zowel H&M en Zalando hebben last van recessie-angst onder beleggers. Beide aandelen bevinden zich ongeveer op het niveau van voor de coronacrisis. Daar waar Zalando op de beurs in de afgelopen twee jaar profiteerde van een “coronabonus” in de vorm van een pure online retailer met door overheden ondersteunde consumenten, voelde H&M de pijn van gesloten winkels. Nu overal ter wereld de corona-lockdowns ten einde lijken te komen zijn de rollen omgedraaid. De goede kwartaalcijfers van H&M leveren het bewijs.

