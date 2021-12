De zekerheid van grote bedrijven als Apple

Megacaps, bedrijven met een heel grote marktwaarde, hebben het dit jaar een opvallende outperformance laten zien. Dat wakkert de discussie aan over een ongezonde aandelenmarkt met een gebrek aan breedte.

Het themamandje MegaCaps van Saxo Bank, dat bestaat uit de 25 grootste bedrijven ter wereld met een marktwaarde van $19,7 miljard, is het op twee na best presterende mandje dit jaar met een stijging van 37%. Alleen al in de voorbije twee maanden presteerde deze selectie 12,5% beter dan de MSCI World Index. Zo berekende Peter Garnry, hoofd Aandelenstrategie Saxo Bank.

Koersontwikkeling Megacaps

Sommige marktcommentatoren zijn bezorgd over dit gebrek aan breedte. Volgens hen is dit een ‘ongezonde’ situatie en wijst dit op een potentiële top in de aandelenmarkt, zoals bij de dotcom-gekte rond de millenniumwisseling.

Analisten positief over megacaps

Gedurende het grootste deel van het jaar hebben wij betoogd dat beleggers megacaps in hun portefeuille moeten overwegen, omdat deze bedrijven door hun marktmacht de inflatie beter kunnen doorberekenen aan hun klanten. Met stijgende inflatievooruitzichten en steeds negatievere reële rente zoeken beleggers zekerheid bij aandelen.

Megacaps bieden zowel een hoge omzetgroei (20% in het afgelopen jaar) als een ongelooflijke stabiliteit van de operationele marges. Analisten blijven positief over megacaps met koersdoelen die 13% boven de huidige koersen liggen.

Buitengewone prestatie Apple

De marktwaarde van een megacap als Apple van $3 miljard weerspiegelt een buitengewone prestatie van een technologiebedrijf dat zijn mix van hardware verlegde naar diensten en abonnementen. Die leveren een hogere operationele marge op. Dit is al jaren het geval en heeft de Ebitda-marge opgedreven van 30,7% in FY18 tot 32,9% in FY21. Hierdoor is de vrije kasstroom verbeterd, omdat de kapitaaluitgaven niet noemenswaardig zijn toegenomen.

In die drie jaar is de waardering van het eigen vermogen ten opzichte van de omzet gestegen van 3,6x tot 7,9x. Dat wijst op het toenemende vertrouwen van de markt dat Apple in staat zal zijn om zijn marktaandeel op het vlak van hardware te verdedigen en zijn activiteiten te doen groeien door de verkoop van content, diensten en abonnementen. De robuustheid van het bedrijf en zijn stijgende operationele marge, gekoppeld aan steeds lagere negatieve reële rentevoeten, doen de marktwaarde van het techbedrijf stijgen.

Maar als de rentevoeten met 100 basispunten omhoog gaan of als het bedrijf zijn operationele marge niet kan optrekken, zouden we plots een aanzienlijke daling van de aandelenwaardering van Apple kunnen zien. Beleggers geven echter vooralsnog de voorkeur aan megacaps als Apple omwille van hun voorspelbaarheid bij hun kasstromen en hun marktmacht die hen de mogelijkheid biedt om stijgende kosten door inflatie door te berekenen.

