De zwakste schakel van Ahold

Ahold Delhaize is met 2,2% gestegen tot 27,49 euro na de publicatie van de meevallende kwartaalcijfers.

De winst per aandeel daalde met 12,1% naar 0,53 euro tegen een analistenraming van 0,37. De winst per aandeel over de eerste zes maanden daalde met 7,5%. Over de hele linie kan worden gesteld dat een relatieve verzwakking heeft opgetreden in het tweede kwartaal. De omzet steeg met 3% tot 18,6 miljard euro. Online knalde met 39% omhoog naar 1,8 miljard. Online maakt slechts 10% uit van de omzet. Dat kan betekenen dat men het te laat heeft ingezet of dat men niet goed in staat is om hier een afzetkanaal van te maken.

Online

Het bestuur heeft de verwachtingen voor geheel 2021 verhoogd van een groei van de winst per aandeel tegen de 20% tegen eerder een raming van rond de 15%. De forward koers/winst bedraagt 13,7. Dat is laag, maar wat wil je als je online niet kunt overtuigen. Daarmee haal je het aanzien van de onderneming onderuit.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16383 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht