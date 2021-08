Dichten handelstekort India

In 2020 kondigde India het ‘Production Linked Incentives’ (PLI) programma aan, dat momenteel wordt uitgerold en binnen- en buitenlandse bedrijven in dertien sectoren aanmoedigt om in India te produceren. Het gaat onder meer om sectoren als witgoed, elektronica en farmaceutische producten.

Op dit moment is India bijvoorbeeld nog een netto-importeur van airconditioners, maar Fidelity International verwacht dat het land tegen 2029 elk jaar 46 miljoen airconditioners gaat produceren, negen keer zoveel als in 2019, en dat zou tot een verwachte netto-export van 22 miljoen airco’s in 2029 moeten leiden, zo blijkt uit de grafiek van de week.

Geschreven door: Eddy Schekman

