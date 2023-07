Dipje voor Besi + mening ChatGPT

Besi heeft op kwartaalbasis in het tweede kwartaal de omzet met 22% zien stijgen tot 162,5 miljoen euro en de nettowinst naar 52,6 miljoen euro tegen 34,5 miljoen een kwartaal eerder.

In de verslagperiode daalde de orderontvangst met 21%. Dat komt terug in de prognose voor het derde kwartaal van een daling van de omzet met 20-30%. In het vierde kwartaal zal de omzet significant hoger zijn dan over Q3, zodat sprake is van een dipje.

Besi heeft onverminderd hooggespannen verwachtingen van Hybrid bonding, het stapelen van diverse elektronische elementen voor een betere, snellere communicatie tussen die elementen.

Wat zeggen analisten over Besi? Hieronder het antwoord van ChatGPT:

Analisten hebben over het algemeen een positieve kijk op BE Semiconductor Industries NV (Besi). Ze waarderen het bedrijf vanwege zijn sterke positie in de halfgeleiderindustrie en zijn vermogen om te profiteren van de groeiende vraag naar geavanceerde chipverpakkings- en montageoplossingen.

Analisten zijn onder de indruk van Besi’s solide financiële prestaties en winstgevendheid. Ze prijzen ook het managementteam voor hun efficiënte kostenbeheersing en strategische besluitvorming.

Daarnaast wijzen analisten op Besi’s sterke marktpositie in Azië, met name in China, waar de vraag naar halfgeleiders snel groeit. Ze geloven dat Besi goed gepositioneerd is om te profiteren van deze groeiende markt en zijn marktaandeel verder kan vergroten.

Hoewel er altijd risico’s zijn verbonden aan investeringen in de halfgeleiderindustrie, zijn analisten over het algemeen optimistisch over de vooruitzichten van Besi en raden ze aan om het aandeel te kopen of te behouden. Het is echter belangrijk op te merken dat deze informatie gebaseerd is op de mening van analisten en dat individuele beleggers hun eigen onderzoek moeten doen voordat ze investeringsbeslissingen nemen.

De chart

Op 102,40 euro staat het aandeel redelijk in het midden van de bandbreedte. De RSI-trend is nog stijgende. Een dipje is mogelijk. Dat is een mooi moment om puts te schrijven of de aandelen te kopen.

