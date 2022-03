Dit aandeel gaat vandaag knallen

Het is onvermijdelijk dat Prosus vandaag gaat knallen na wat in Hong Kong is gebeurd.

Het is alsof we geen genoeg kunnen krijgen van het beschouwen van Prosus. Het tegendeel is waar. We worden op sleeptouw genomen door de extreme volatiliteit van dit en vergelijkbare aandelen. Het is vrij aannemelijk dat dit wordt ‘gestuurd’ door computermodellen.

Gisteren hebben we al geschreven dat de koers/winst voor Prosus erg laag is en dat een mislukte aanval op de steun van 44 euro al leiden tot een stijging naar 55 euro or 66 euro. Die beweging lijkt te zijn ingezet.

In Hong Kong stegen Tencent en Alibaba vandaag met 20% nadat is gezegd dat China en de VS een gemeenschappelijk plan willen ontwikkelen over de notering van Chinese bedrijven in de VS. Dat haalt de angst weg voor een ontwrichtende marktwerking.

