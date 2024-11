Dividend naar nieuw record

Het dividend dat in het derde kwartaal van dit jaar wereldwijd is uitgekeerd is gestegen met 5 procent en heeft een nieuw record bereikt, aldus Viktor Nossek van vermogensbeheerder Vanguard.

Chinese en Noord-Amerikaanse bedrijven jaagden de groei aan terwijl bedrijven uit andere regio’s slechts een kleine bijdrage leverden. In China bleken vooral de aandelen in consumptiegoederen de drijvende kracht achter het sterke resultaat. In Noord-Amerika kwam de helft van de groei van de sectoren technologie, telecommunicatie en gezondheidszorg, goed voor 7,3 miljard dollar.

Opkomende markten verlagen dividenden

In de opkomende markten buiten China verlaagden technologie- en industriële bedrijven in het derde kwartaal hun dividend, met name in Taiwan was dat het geval. Deze terugval overtrof de hoge uitbetalingen van enkele toonaangevende aandelen in de regio. Zonder de Amerikaanse aandelen zou de technologiesector een van de belangrijkste sectoren zijn geweest waar het dividend lager was uitgekomen.

Chinese staatsbedrijven domineerden in het derde kwartaal. Dankzij de hoge betalingen van Chinese banken en oliegiganten stonden ze in de top 20 van de hoogste dividendbetalingen (in dollars). Ook de speciale dividenden in de Chinese consumentensector, als aanvulling op het reguliere kwartaaldividend, vielen op.

Focus op Japan en opkomende markten in het vierde kwartaal

In het vierde kwartaal zullen Japan en de opkomende markten (exclusief China) de dividenduitkeringen domineren. Beleggers zullen vooral kijken naar de impact van de sterke depreciatie van de yen op de dollaruitkeringen bij Japanse aandelen. Ook sectoren als consumptiegoederen, industrie en materialen, en hoe goed ze omgaan met de aanhoudende binnenlandse problemen van China, staan op de radar.

Eddy Schekman



