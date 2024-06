Dividend staat voor discipline

Begin dit jaar kondigde Meta haar eerste dividend aan, en dat lijkt het dividendverhaal van de Big Tech te hebben herschreven. Alphabet en Salesforce hebben intussen ook hun eerste dividend aangekondigd, merken Chris Buchbinder en Anne-Marie Peterson op, beide Equity Portfolio Manager bij vermogensbeheerder Capital Group.

Beleggers reageerden in het verleden terughoudend op dividenden. Ze zagen ze eerder als een teken van dalende groeivooruitzichten. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen Microsoft in 2003 zijn eerste dividend aankondigde. Maar Meta lijkt dit wantrouwen te hebben omzeild. Het aandeel steeg na de aankondiging met 23 procent en bouwde zo bijna 200 miljard dollar aan marktkapitalisatie op.

Het verschil met 2003 is dat de grote technologiebedrijven ondertussen over stevige balansen beschikken, met sterke winsten en redelijke waarderingen. Ze staan ook aan het begin van een mogelijke AI-megacyclus die enorme investeringen zal vergen. In deze context staan de dividenden van Meta en Alphabet eerder voor kapitaaldiscipline en voor vertrouwen in de houdbaarheid van de winst.

Uitstapje Big Tech naar dividenden

Dividendbeleggers zullen misschien niet razend enthousiast zijn over Meta’s lage dividend van 50 cent per aandeel en het dividendrendement van 0,4%, en ook niet over het dividend van Alphabet van 80 cent en het rendement van 0,5%. Maar het gaat wel om enorme bedragen: 5,1 miljard dollar voor Meta en 10 miljard dollar voor Alphabet.

Bovendien zullen de dividenden waarschijnlijk jaar na jaar toenemen, zoals bij andere technologiebedrijven eerder gebeurde. Het dividend van Microsoft is sinds 2003 gestaag gestegen. Apple is in 2012 begonnen met zijn dividend en heeft zijn driemaandelijkse uitbetaling al twaalf jaar op rij verhoogd.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19831 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht