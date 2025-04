Doijer & Kalff: ‘Goudprijs flirt met magische grens van 100.000 euro per kilo’

De goudprijs nadert een symbolisch ijkpunt: 100.000 euro per kilo, oftewel 100 euro per gram. Dat is niet alleen een psychologische grens, maar ook een historisch moment, stelt Reinoud Bogert, directeur van het Nederlandse goudhandelsbedrijf Doijer & Kalff. “Goud bewijst zich opnieuw als de ultieme veilige haven, zeker nu andere veilige havens zoals de dollar en Amerikaanse staatsobligaties geen beschutting meer bieden.”

De opmars van goud wordt aangejaagd door een cocktail van factoren, waarbij de importheffingen van president Trump het meest recente ingrediënt zijn. De nieuwe handelsorde die Trump voor ogen heeft, jaagt beleggers inmiddels ook uit de dollar en Amerikaanse aandelen en obligaties. Goud profiteerde al van de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten, de aanhoudende oorlog in Oekraïne en de hardnekkige inflatiecijfers.

Van ‘ouderwets bezit’ tot inflatiehedge

Bogert: “Wat vaststaat: de 100.000 euro per kilo is méér dan een mooi rond getal. Het is een signaal van een wereld die zoekt naar stabiliteit. In tijden van twijfel grijpen beleggers terug naar wat tastbaar en vertrouwd is: goud.”

Dat goud een veilige haven is, weten beleggers al eeuwen. Maar wie begin deze eeuw goud nog als ‘ouderwets bezit’ wegzette, zal zich inmiddels wel bedenken. In 2000 kostte een kilo goud nog zo’n 10.000 euro. Tijdens de kredietcrisis in 2008 begon de prijs te stijgen, met een piek in 2011 van net boven de 45.000 euro per kilo. Daarna volgde een daling, maar sinds 2013 zit de prijs weer in de lift.

De coronapandemie, de inflatieschok van 2022 en het huidige geopolitieke klimaat hebben die trend versterkt. Sinds begin 2025 is de goudprijs met meer dan 15% gestegen. Het edelmetaal noteert inmiddels zo’n 94.080 euro per kilo.

Een kantelpunt?

Voor particuliere beleggers is dit een moment van bezinning. Is de rek eruit, of is dit juist het begin van een nieuwe fase waarin goud structureel hoger gewaardeerd wordt? Sommige analisten wijzen op de toenemende goudreserves van centrale banken, vooral in opkomende markten als China en India.

Anderen waarschuwen dat de goudprijs ook een correctie kan ondergaan zodra het renteverlagingspad van de Fed en de ECB duidelijker wordt. Bogert: “Een correctie in de goudprijs is natuurlijk mogelijk gezien de sterke recente stijging. Een correctie zal echter door veel van onze klanten worden aangegrepen om goud te kopen. De onzekerheid is momenteel groot. We spreken veel klanten die aandelenposities afbouwen en deze deels omzetten in fysiek goud.”

Chart goud wijst echter op een daling

