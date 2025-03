Doijer & Kalff: ‘Goudrun’

De oplopende goudprijs, geopolitieke spanningen en een dreigende handelsoorlog drijven beleggers in de armen van goud. Er is daarbij opmerkelijk veel interesse in fysiek goud. “In de eerste 2 maanden van 2025 hebben wij tien keer meer fysiek goud verhandeld dan in dezelfde periode in 2024. Deze run op goud is ongekend”, stelt Reinoud Bogert, directeur van goudhandelsbedrijf Doijer & Kalff.

De goudprijs is in de eerste 2 maanden van dit jaar met bijna 9% in euro’s gestegen. Vorig jaar klom het edelmetaal al 35%. De stijging gaat dit jaar gepaard met een uitzonderlijke sterke vraag naar goudbaren. Bogert: “Voor veel mensen voelt fysiek goud nu kennelijk veiliger dan van veel goud afgeleide beleggingsproducten, zoals bijvoorbeeld etf’s of futures op de beurs: de zogeheten papierenmarkt. Dit heeft te maken met de onrust op financiële markten en de onzekerheden over de waarde van valuta zoals de euro en de dollar.”

Bogert ziet vooral een aanwas in goudaankopen bij grote klanten, die hun vermogen willen veiligstellen. “Deze klanten kopen goud voor de lange termijn. Ze hebben vaak het geld niet nodig op korte termijn. De goudprijs is sinds 1971 met 8% gemiddeld per jaar gestegen. Daar kan geen spaarrekening tegen op, zeker niet als je kijkt naar de huidige inflatie.”

Stroom fysiek goud naar New York

Bogert ziet de run op fysiek goud niet enkel bij de eigen klanten. Internationaal is er een grote stroom van fysiek goud uit de kluizen in Londen naar New York gaande. Naar schatting is er dit jaar al ongeveer 2000 ton goud ingevlogen. New York is voornamelijk een papieren markt. Maar de laatste maanden wordt er veel fysiek goud opgevraagd waardoor fysiek goud in New York meer opbrengt dan in Londen. Hierdoor is het lucratief om goud te kopen in Londen en te verkopen in New York.

Bogert: “De hoeveelheid goud in Londen is daarbij niet oneindig, zodat er tekorten zullen ontstaan. Er is een enorm sterke vraag naar goud en de fysieke markt is dominanter aan het worden ten opzichte van de papieren markt. Dat zien we ook in de productiekosten van goudbaren: die gaan omhoog in reactie op de sterke vraag. Die kosten zijn lang hetzelfde gebleven, maar stegen in februari met factor 3.”

Centrale banken zwengelen de goudkoorts aan

Sinds 2011 zijn centrale banken netto kopers van goud. Centrale banken kochten de laatste jaren rond de 600 ton goud per jaar. Sinds 2022 is deze hoeveelheid gestegen naar ruim 1000 ton goud. Steeds meer centrale banken prefereren goud in plaats van Amerikaanse dollars. Bogert: “De confiscatie van Russische bezittingen hebben hier zeker een rol in gespeeld. Dollarreserves zijn nu eenmaal gemakkelijker te confisqueren dan goud.” Maar niet alleen centrale banken zijn gericht op goud. Ook particulieren en ondernemers kiezen steeds massaler voor goud. Bogert: “Goud wordt door onze klanten gezien als ultieme valuta, één die niet kan worden bijgeprint en waardevast is. Dat is in een periode met hoge inflatie en geopolitieke onzekerheid zeer gewenst.”

Geschreven door: Eddy Schekman

