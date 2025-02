Doijer & Kalff: ‘Sterke vraag naar goud’

Goudhandelsbedrijf Doijer & Kalff ziet een veel sterkere vraag naar goud deze maand. De goudaankopen in januari waren sinds 18 maanden niet zo hoog, en lagen deze maand 73% boven het gemiddelde. Voor directeur Reinoud Bogert, die de goudmarkt inmiddels bijna 20 jaar volgt, is het geen verrassing. “Goud bereikte gisteren een nieuw record in Amerikaanse dollars en euro’s terwijl ook de ECB de rente met nog eens 25 basispunten verlaagde.”

Ondanks de sterke stijging van de goudprijs in 2024 (35% in euro’s) zat het edelmetaal ook in de eerste weken van 2025 in de lift. De verkoop van goud bij Doijer & Kalff staat deze maand op het hoogste niveau sinds augustus 2023.

“Juist grotere klanten kopen fors”, aldus Bogert. “We zien een opvallend grote interesse onder particulieren en ondernemers. Goud wordt gekozen als alternatief voor sparen. Hierbij kopen onze klanten goud voor de lange termijn, als inflatiebescherming, maar ook uit zorgen over de waarde van de euro. Klanten willen van de zorg af dat hun vermogen minder waard wordt.”

Of de zorgen over de euro overdreven zijn? Bogert denkt van niet. “Er is geen enkele munt die langer heeft bestaan dan 55 jaar. De Amerikaanse dollar komt een heel eind maar dreigt ook onderuit te gaan door de veel te hoge staatsschuld in de VS. De dollar in de huidige vorm bestaat sinds 1971. In dat jaar, op 15 augustus, schafte president Nixon de goudstandaard af. Sindsdien is de Amerikaanse dollar een fiatmunt, door niets gedekt en alles op basis van vertrouwen.

Zorgen over de euro en lagere rente

Bogert: “Ook de euro is ongedekt, en gaat nu bijna 25 jaar mee. Onze klanten hebben weinig vertrouwen in de munt qua waardevastheid. Wel als betaalmiddel. Het is dan niet meer dan logisch dat mensen naar alternatieven zoeken om waarde op te slaan. Goud vervult die rol uitstekend en al minimaal vijfduizend jaar.”

De rente stond mei vorig jaar in de eurozone nog op 4%. Inmiddels is dat verlaagd naar 2,75%. Tegelijkertijd loopt de inflatie weer op. In Nederland hebben we inmiddels een inflatie van 4,1%. Bogert: “Dat betekent dat je flink aan koopkracht verliest en door de verwachte stappen van de ECB dit jaar wordt dat gat groter. Steeds meer mensen kiezen voor goud als stabiel alternatief”. Naar verwachting zal de ECB dit jaar de rente in totaal met nog eens 75 basispunten verlagen.

