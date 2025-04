Doijer & Kalff: ‘Zilver duikt omlaag, goud breekt record’

De prijs van zilver heeft tijdens de achtbaan op de beurzen harde klappen gekregen. Beleggers zien de kans op een recessie in de VS toenemen. “Je merkt dan direct dat er zorgen zijn over de vraag naar zilver vanuit de industrie. Dat drukt de prijs. Tegelijkertijd merken we dat klanten de afgelopen weken recordhoeveelheden zilver kopen”, aldus Reinoud Bogert, managing director bij goud- en zilverhandelaar Doijer & Kalff. “Dit heeft veel te maken met een volledig uit het lood geslagen goud-zilver ratio.”

De goud-zilver ratio geeft de verhouding tussen de goud- en zilverprijs. De goud-zilver ratio lag in de afgelopen 30 jaar gemiddeld op 1:60. Dat betekent dat 1 gram goud gemiddeld 60 gram zilver waard is. Een crisis als deze kan die koppeling echter flink verstoren, omdat goud stijgt en zilver uit zorgen over de industriële vraag daalt. Inmiddels heeft de ratio door de beursellende 1:102 aangetikt. “Dat is het hoogste punt sinds 2020, het jaar dat COVID de economie stillegde”, aldus Bogert.

Vorige week daalde zilver met 14%, deze week was er slechts licht herstel naar zo’n $31,30 per troy ounce. Goud tikte vandaag echter een nieuw record aan ($3222 per troy ounce). Bogert houdt rekening met een forse inhaalslag voor zilver. “Historisch is er een patroon, waarbij zilver herstelt naar een meer evenwichtige goud-zilver ratio. Je ziet goud in crisistijden steeds flink oplopen, terwijl zilver – geen vluchtheuvel – inzakt door recessievrees. In 1990 liep de goud-zilver ratio daardoor op naar 1:100, in 1997 stond de ratio echter weer op 1:40. In 2008 was de ratio 90. Maar in 2011 had zilver zich hersteld op een ratio van 1:35.”

