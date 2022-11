Dollar in de ban, dollar in de ban

Ziet u het voor zich. Mark Rutte met een shirt aan met een kaart van Europa, staand achter een bureau en met gebalde vuist roepend: dollar In de ban, dollar In de ban. Ik zie Rutte dat niet doen, maar het zou mooi zijn als iets dergelijks een keertje zou gebeuren.

We zijn veel te afhankelijk van de Amerikanen geworden, waarbij de juridische positie van de dollar een rol speelt. Iedereen die zakendoet in dollars onderwerpt zich daarmee aan de Amerikaanse wetgeving. Dat moet je niet langer willen. Want zo blijf je aan het handje lopen van de Verenigde Staten. Zij bepalen. Dat hebben we ook gezien in de strijd tussen Rusland en Oekraïne. De gevolgen kent Iedereen: sterk gestegen energieprijzen, hogere inflatie, een angst voor een recessie en dalende aandelenkoersen. Bijna 90% van de verliezen kan worden toegeschreven aan Rusland/Oekraïne op basis van de daling die eind 2011 is ingezet na het pieken van de markt.

Amerika bepaalt

Het probleem van de dollar is dat het allesbepalend is. Wie zakendoet in dollars kan te maken krijgen met de Amerikaanse overheid. Daardoor heeft de financiële topvrouw van Huawei zich geruime tijd niet vrijelijk kunnen bewegen. Huawei deed zaken met een land waarvan Amerika het op de zwarte lijst had geplaatst. In feite zien we dit nu ook met ASML. De onderneming is met handen en voeten gebonden aan de dollar. Amerika wil niet dat bepaalde machines worden verkocht aan China, en ASML heeft maar te luisteren. Het probleem zit hem bij de dollar en de onderwerping daarmee van de Amerikaanse wetgeving. Daarom zou het zo goed zijn dat we loskomen van de dollar. Bedrijven zouden gewoon zaken moeten doen in hun nationale valuta ofwel in dit geval de euro. Loskomen van de Verenigde Staten is even belangrijk als loskomen van welk ander werelddeel dan ook. Europa moet op eigen benen gaan staan.

Ondermijning

Natuurlijk zal de VS zich met hand en tand verzetten tegen een loskoppeling van de dollar. Het zou een ondermijning van haar macht kunnen zijn en daarmee haar invloed In de wereld. Dat is nou net wat de VS niet wil. Maar ik wil niet aan het handje meelopen van de VS in alles wat zij doen, worden meegesleept in oorlogen die ons niet aangaan. Natuurlijk moet je elkaar militair blijven helpen als een bondgenoot wordt bedreigd maar in feite is de koppeling van de dollar, de positie als sleutelvaluta, te vergelijken met een invasie van het Amerikaanse systeem in Europa en andere landen die de dollar gebruiken.

Ik heb niets tegen de Amerikanen. Ze hebben een geweldige mentaliteit om ideeën om te zetten in klinkende munt door gebruik te maken van de kapitaalmarkt. Dat doen ze heel erg knap, en daar kunnen andere landen een hoop van leren. Een goede financiële infrastructuur is dan onontbeerlijk. In Brussel zou men zich er sterk voor moeten maken dat er enkele grote belangrijke zakenbanken in Europa ontstaan, want zij hebben een slagaderlijke functie bij de financiering van de economie.

Ik ben bang dat een vrij Europa, een Europa los van de dollar en met een identiteit waar je trots op kunt zijn, komma een utopie is. Dus ik zie niet gebeuren dat Mark Rutte roept: dollar In de ban, dollar In de ban.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17847 berichten van Eddy Schekman

Één reactie op “ Dollar in de ban, dollar in de ban ”

Terug naar het nieuws overzicht