Door AI worden computers sneller en beter

Baillie Gifford heeft lang getracht zich afzijdig te houden van het lawaai op de financiële markten. Zoals Bill Clinton zei: focus op de trends, niet op de krantenkoppen. “Voor ons zijn de trends die ertoe doen de diepe onderliggende veranderingen in technologie. Zij zijn uiteindelijk de drijvende kracht achter economische groei, menselijke vooruitgang en, naar onze mening, langetermijn-rendementen voor onze klanten”, zegt Lawrence Burns, portfolio manager bij Baillie Gifford.

De trends in computertechnologie zijn misschien wel de meest ingrijpende van allemaal. In grote lijnen hebben ze de Wet van Moore gevolgd: een vuistregel die voorspelt dat rekenkracht ongeveer elke twee jaar verdubbelt. Dat klinkt misschien niet zo indrukwekkend omdat algemeen bekend is dat computers steeds beter en sneller worden. Maar toch, een verdubbeling elke 24 maanden, dan kan het hard gaan…

Kunstmatige intelligentie versnelt deze trends

Karim Beguir, medeoprichter van een van Europa’s toonaangevende startups op het gebied van kunstmatige intelligentie, InstaDeep, merkte op dat de snelle ontwikkeling van AI de Wet van Moore achter zich laat dankzij drie inputs, die allemaal exponentieel groeien:

• Hardware: De GPU’s van NVIDIA – de letters staan voor graphics processing units, maar eigenlijk worden ze gebruikt als computerchips die zeer geschikt zijn voor AI. Hun prestaties zijn niet elke 24 maanden verdubbeld, maar elke 12 maanden…

• Data: hoe meer data een AI-model heeft om van te leren, hoe beter het wordt. Ongeveer tien jaar geleden trainden de toonaangevende modellen op ongeveer 10 miljard datapunten. Tegenwoordig zijn dat er meer dan een biljoen. Dat is een 100-voudige toename…

• Verbeteringen in algoritmen: hoe beter je je AI-model ontwerpt, hoe efficiënter het wordt. De efficiëntie verbetert zo snel dat als je een AI beeldherkenningsmodel hebt – bijvoorbeeld een model dat verschillende diersoorten op foto’s herkent – je elke 9 tot 16 maanden dezelfde nauwkeurigheid in het herkennen van die beelden kunt bereiken met de helft van het ‘rekenbudget’, dat wil zeggen de helft van de hardware…

NVIDIA-chips

Wat betekent dit voor de relaties?

“Ten eerste verwachten we op de lange termijn meer vraag naar rekenkracht, wat betekent dat er veel meer hardware nodig zal zijn,” zegt Burns. NVIDIA ervaart nu al een explosieve vraag. De omzetverwachting voor het vierde kwartaal van vorig jaar was $20 miljard, vergeleken met $7,6 miljard een jaar geleden.

Burns: “Het is erg vroeg om precies te voorspellen welke AI-gedreven toepassingen het meest succesvol zullen zijn, maar we kunnen wel stellen dat de chips van NVIDIA deze waarschijnlijk zullen trainen.” Op dit moment zijn de chips van NVIDIA betrokken bij naar schatting 90 procent van de generatieve AI, waaronder het creëren van tekst, afbeeldingen en muziek op menselijke niveaus.

Baillie Gifford investeerde acht jaar geleden voor het eerst in NVIDIA en bleef belegd ondanks een daling van de aandelenkoers met 66 procent van piek tot dal in 2022, toen veel andere investeerders hun aandelen verkochten. Burns ontmoette vorig jaar de medeoprichter en chief executive Jensen Huang en werd getroffen door zijn opmerking dat er een enorme vraag zou zijn geweest naar NVIDIA’s hardware om het computergebruik in datacenters te versnellen, zelfs als de nieuwe AI-workloads deze niet hadden opgevoerd.

Dit zal ook in toenemende mate ten goede komen aan belangrijke toeleveranciers van de halfgeleiderindustrie, waaronder ASML. Het is het enige bedrijf dat een belangrijke machine kan maken die de productie van de nieuwste geavanceerde chips mogelijk maakt. Dan zijn er nog de bedrijven die de cloud-infrastructuur leveren waarop AI-toepassingen draaien, zoals Amazon Web Services, en bedrijven die gerelateerde diensten leveren, zoals Snowflake en Databricks.

De weg naar robots

Burns: “We zijn ook belegd in bedrijven die kernoplossingen voor bedrijven ontwikkelen met behulp van AI: het meest waardevolle onderdeel van Tesla is misschien niet zijn elektrische auto, maar zijn autonome rijsysteem. De auto’s van Tesla hebben al meer dan 150 miljoen autonome kilometers gereden en Amerikaanse consumenten betalen Tesla $15.000 extra voor deze service. Onze waarderingen houden geen rekening met de inspanningen van Tesla op het gebied van menselijke robots. Toch vind ik het veelzeggend dat AI-wetenschappers opmerken dat als het bedrijf autonome auto’s weet te produceren, het allerlei soorten robots kan bouwen. Is een autonome auto in feite niet een robot die in de fysieke wereld opereert?”

“Tot slot vermoeden we dat bedrijven met enorme hoeveelheden eigen data om modellen te trainen en beschikken over een digital-first cultuur zich in een goede positie bevinden om de kracht van AI te benutten. Of dat nu Ocado is dat de magazijnautomatisering verbetert, Zalando dat zijn gepersonaliseerde modesuggesties verbetert of Ginkgo Bioworks dat de creatie van nieuwe medicijnen en andere biotechnologische doorbraken mogelijk maakt.”

Zoals bij alle innovatie volgt vooruitgang zelden een rechte lijn. Er zullen periodes zijn waarin de verwachtingen achterlopen op de realiteit en er obstakels worden gevonden. Maar AI lijkt een structurele kans voor de lange termijn te bieden met het potentieel om de productiviteit te verhogen en de vooruitgang in een groot aantal bestaande bedrijfssectoren te versnellen, naast het creëren van nieuwe sectoren.

“Als groeibelegger voor de lange termijn is het een deel van onze rol om ons verschillende mogelijke toekomstscenario’s voor te stellen. Ik kan me echter moeilijk een meer impactvolle of opwindende investeringsmogelijkheid voorstellen dan kunstmatige intelligentie ons biedt,” zegt Burns.

