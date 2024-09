Door lagere rente koopt men aandelen

Het percentage particuliere beleggers dat belegt in aandelen is in het afgelopen kwartaal toegenomen. Dit blijkt uit gegevens van het recente Retail Investor Beat-kwartaalonderzoek van handels- en beleggingsplatform eToro onder 10.000 particuliere beleggers verdeeld over 12 landen, waaronder Nederland.

eToro analyseerde de allocatie in verschillende beleggingscategorieën. Het aantal Nederlandse particuliere beleggers dat in aandelen uit eigen land belegt steeg van 55% in Q2 naar 61% in Q3 (een stijging van 11%). De allocatie aan buitenlandse aandelen steeg licht van 41% in Q2 naar 42% in het derde kwartaal (een stijging van 2%).

Wereldwijd nam het aantal beleggers met aandelen genoteerd in eigen land toe van 49% in Q2 naar 54% in Q3 (een stijging van 10%). Het aantal beleggers met buitenlandse aandelen nam toe van 31% naar 36% (een stijging van 16%).

In het onderzoek werden particuliere beleggers gedefinieerd als zelfstandige beleggers met een of meerdere traditionele beleggingsproducten (zoals aandelen, obligaties, fondsen of grondstoffen) of financiële derivaten. De toename in de allocatie aan aandelen volgt op de aankondiging van de eerste renteverlaging van de Federal Reserve in vier jaar tijd, een signaal dat ook genereuze spaarrentes in de komende periode zullen dalen.

Tabel toont % verandering in allocatie aan beleggingscategorieën onder particuliere beleggers wereldwijd en Nederland in Q3

Beleggingscategorieën Wereldwijd Wereldwijd Nederland Nederland % beleggers

die hierin belegt in Q2 % beleggers die hierin belegt in Q3 % beleggers die hierin belegt in Q2 % beleggers die hierin belegt in Q3 Buitenlands genoteerde aandelen 31% 36% 41% 42% Binnenlands (eigen land) genoteerde aandelen 49% 54% 55% 61% Grondstoffen 26% 29% 30% 32% Binnenlandse obligaties 34% 36% 31% 35% Buitenlandse obligaties 20% 22% 22% 23% Crypto 32% 34% 34% 39% Cash 69% 67% 32% 31% FX 26% 25% 20% 23%

Jean-Paul van Oudheusden, marktanalist bij eToro: “Nu de Fed na lang wachten de rente daadwerkelijk verlaagt, dalen ook de spaarrentes. Dit zorgt ervoor dat meer mensen naar de beurs kijken voor rendement. De verschuiving is nu al zichtbaar in de RIB-gegevens. Een lagere rente is ook goed voor beursgenoteerde bedrijven, omdat bij hen de investeringsbereidheid toeneemt. In combinatie met een hogere waardering van de toekomstige winsten kan dat de aandelenkoersen verder ondersteunen.”

Gedurfde millennials nemen het voortouw

Hoewel aandelenbezit over het algemeen toenam, zien we verschillende bewegingen onder verschillende leeftijdscohorten in het afgelopen kwartaal. We zien de meest opvallende stijging onder millennials (tussen 29 en 43 jaar). Het aantal millennials dat in aandelen uit eigen land belegt nam in het afgelopen kwartaal toe van 53% naar 68% (een stijging van 28%). Voor buitenlands genoteerde aandelen was de relatieve toename kleiner van 46% naar 51% (een stijging van 11%).

Van Oudheusden voegt toe: “Millennials nemen met hun langere beleggingshorizon het voortouw. Deze generatie heeft de tijd aan hun zijde, wat hen in staat stelt de pieken en dalen in de markt op te vangen. Door de flinke loonstijgingen van de afgelopen tijd hebben ze ook vaak meer geld beschikbaar om te beleggen dan de jongere Gen Z.”

De RIB-gegevens laten verder zien dat beleggers meer diversifiëren in de sectoren waarin ze beleggen in aanloop naar de renteverlagingen. In bijna iedere sector zien we een toename in allocatie. Bij Nederlandse beleggers zagen we de grootste toename van 7 procentpunten in de vastgoedsector (33%), gevolgd door de sectoren financiële dienstverlening (53%) en communicatie (33%) met 5 procentpunten en discretionaire consumentengoederen (23%) met 4 procentpunten. Op de vraag in welke sector zij verwachten meer te gaan beleggen de komende drie maanden, noemen Nederlandse beleggers het vaakst de technologiesector (21%), gevolgd door financiële dienstverlening (9%), vastgoed (8%) en energie (8%).

