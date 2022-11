Doorbraak AEX zal moeizaam gaan

De aandelenmarkten zullen vandaag last hebben van de ontwikkeling van Covid met dodelijke slachtoffers in het Chinese Shanghai.

Ongetwijfeld zal nu de vrees ontstaan dat China eerder meer op slot gaat om de ziekte te bestrijden dan dat maatregelen zullen worden versoepeld. Als steun heeft de Chinese centrale bank de rente ongewijzigd gelaten. Euro/yuan is vrijwel onveranderd op 7,3635 bij een 0,4% lagere dollar van 1,0284. Amerikaanse futures staan wat lager. Nikkei +0,2%, maar de rest in Azië is lager: Shanghai -0,5%, Sensex -0,7% en Hong Kong -1,4%. Vrees voor de ontwikkeling van de economie heeft ook Brent geraakt met een verlies van 0,4% op 87,29 dollar.

De VS is de enige regio waar op kwartaalbasis de economie sterker stijgt dan jaarbasis. Het geeft de zwakte van andere landen aan, en daarmee de kwetsbaarheid voor aandelenmarkten.

Verder zullen beleggers een adempauze inlassen. Wall Street is morgen geslote vanwege Onafhankelijkheidsdag. De publicatie van de notulen van de Fed zal ook voor aan afwachtende houding zorgen plus een reeks economische cijfers over de ontwikkeling van de Amerikaanse economie.

