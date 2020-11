Dow boven 30.000. AEX, waar blijf je?

De Dow Jones is de magische grens van 30.000 gepasseerd. Daardoor komt de winst voor dit jaar op 5,3%. AEX, waar blijf je?

De AEX staat een magere 0,5% hoger dan begin dit jaar. Dat is nauwelijks beter dan de winst voor de DAX van 0,3%, maar het staat in schril contrast met de winst voor de Nasdaq van 34,2% en die voor de S&P van 12,5%.

Markten zijn als gevolg van de normalisering van de politieke macht in de VS en het coronavaccin begonnen aan een fundamentele rotatie. De belangstelling voor tech is verminderd en die voor energie en finance is toegenomen. Qua fundamentele waardering zijn tech en non-tech te ver uit elkaar gelopen. De AEX kan een deel van de achterstand inlopen als de rotatie doorzet, iets dat uiterst waarschijnlijk is.

De Amerikaanse futures wijzen op een verdere stijging, maar verwacht geen fundamentele kentering in de komende dagen. Donderdag is de VS dicht en vrijdag een halve dag. Azië is verdeeld. Nikkei +0,6%, Shanghai -0,3%, Kospi -1,0%, Hong Kong +0,4% en Australië +0,7%.

Euro/dollar 1,1904. Euro/yuan 7,8273. Goud -0,1% op 1.804,90. Brent +0,7% op 48,22 dollar. Duitse Bunds +0,01 op min 0,57%. US Bonds onveranderd 0,88%.

