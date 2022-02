Dow: een correctie van 22%

Natuurlijk is het geen pretje dat de inflatie in een snel tempo stijgt tot boven de 7%, maar het gaat er vooral om wat de centrale banken doen en de Amerikaanse Fed in het bijzonder. De Fed bepaalt de geldstroom. De ECB en andere centrale banken dobberen mee.

Ruim 40 jaar geleden is de inflatie eveneens omhoog gespoten. In de Verenigde Staten zelfs tot 15%. In Nederland bewoog de geldontwaarding tussen de 7% en 8%. Het antwoord van de Fed was: renteverhoging op renteverhoging tijdens het proces van stijgende prijzen om net als de inflatie in 1980 te pieken met een Fed-fund van 20%. Dat was het 80-voudige van de huidige rente. Er is dus voldoende ruimte voor een stijging.

Het is zonneklaar dat de Fed gaat beginnen met het verhogen van de rente. De ontwikkeling van de inflatie en de Fed-funds in de periode 1975-1980 suggereert dat de inflatie nog lang niet is uitgepiekt. Daar zal pas sprake van zijn als de Fed na mogelijk vele verhogingen de rente gaat verlagen, misschien wel pas na 2025.

In de jaren naar de inflatiepiek deed de Dow Jones niet veel (dus de periode van de stijging van de rente naar 20%). Tapering kan deze keer het effect evenwel versterken. De angst voor een correctie op de stijging van de Dow in de periode 2008-2021 van 8.800 naar 36.000 is dan ook aanwezig.

Tijdens een echte correctie kan de Dow Jones dalen naar de steun iets beneden de 28.000. Een duizelingwekkende val waar we nu niet aan willen denken. Wat sterk stijgt, zal sterk corrigeren. En wat betekent een verlies van 22% voor de Dow vergeleken met de halvering van bitcoin sinds eind vorig jaar, de daling van Brent met 38% in 2008 of de daling van de euro/dollar in de periode 2008-2016 met 33%. Het kan altijd nog erger. De AEX begon in zowel 2000 als 2007 aan een correctie van 60%.

Grote klappen horen erbij. Dalingen gaan veelal sneller dan stijgingen. Gelukkig is de winstontwikkeling van het bedrijfsleven momenteel beter dan verwacht, waardoor de effecten van een rentestijging voorlopig kunnen worden gecompenseerd. Maar eens komt die gevreesde correctie.

(Deze Eddytorial is begin februari gepubliceerd in de eAsset: Cover – eAsset, februari 2022 (theasset.nl) )

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17039 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht