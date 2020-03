Dow in bear market. AEX beukt tegen low. Wat volgt

En toen was sprake van een bear market. De Dow zit al duidelijk in deze fase door de daling van meer dan 20% vanaf de high enkele maanden geleden. Baissiers blijven aan de boom schudden. Wat nu?

De vooruitzichten zien er niet goed uit. In de premarket staan de DAX en AEX 4,3% in de min. De futures op de Dow staan 3% lager. De corona-bear slaat hard toe. VS-president Trump heeft het vliegverkeerd tussen de VS en Europa voor 30 dagen verboden voor personen. Italiaanse winkels moeten sluiten behalve supermarkten en apotheken. Op straat of uit de muur eten is er niet meer bij. In China heeft de investeringsmaatschappij/maaltijdbezorger Meituan (Hong Kong 90,7 HK-dollar, de marktcap is 7x de omzet, is bijzonder hoog) daar iets op gevonden door gratis overkappingen (klinkt wat vriendelijker dan dozen) aan te bieden waaruit men op kantoor kan eten.

Azië

Azië is flink lager, overal. Nikkei en Hong Kong bijna 4% lager. Kospi -4,3% en Australië -5,6%. Shanghai is -1,3%. Euro/dollar 1,1290. Euro/yuan 7,8777. Goud -0,5% op 1.633,80. Brent -4,0% op 34,35 dollar. Duitse Bunds +0,008 op min 0,743%. US Bonds -0,011 op 0,811%.

AEX

De AEX (484,16) is niet ver meer verwijderd van de steun van 475 op basis van de kwartaal-beweging gedurende de periode 2009/2019. Op kwartaalbasis kan de AEX onder druk blijven staan. De indicatoren staan nog niet op die mooie koopwaardige niveaus als in maart 2003 en maart 2009. Bij een negatieve doorbraak van de steun van 475 kan de AEX op kwartaalbasis verder dalen naar 350.

