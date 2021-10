Dow Jones: eerder waarschuwings- dan koopsignaal

Beleggers zullen zich achter de oren krabben door de ontwikkelingen bij het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande.

De koers van Evergrande daalde vandaag met 10% in Hong Kong. Hopson leek de reddende engel door een overname van 50,1% van Evergrande Property Services. Dat is afgeblazen. De vrees cumuleert dat de problemen bij Evergrande toenemen en zullen overslaan naar andere vastgoedbedrijven. De vastgoedsector in brede zin is goed voor een kwart van het BNP, zo schrijft CNBC.

De aandelenmarkten in Azië reageren rustig op Evergrande. Nikkei -0,5%, Shanghai 50 +0,9%, Hong Kong -0,2% en Australië -0,2%.

De Dow Jones is in gevecht met records. Let op, de index staat boven de bovengrens van de bandbreedte. Dat is eerder een waarschuwings- dan een koopsignaal. Het beeld voor de AEX is net iets beter.

