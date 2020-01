Dow kruipt omhoog, maar goud en Brent kunnen omlaag

De Amerikaanse markten zullen vandaag hoger openen. In de premarket bewegen de S&P, Nasdaq en Dow Jones rond een plus van 0,4%. De Dow Jones (28.823,77) staat hoog in de bandbreedte. De FTSE 100 staat op een winst van 0,4%. De DAX en AEX zijn vrijwel onveranderd.

De markten zijn in afwachting van de definitieve ondertekening van het deelakkoord tussen China en de VS en de geopolitieke ontwikkelingen inzake het Midden-Oosten. Brent houdt zich rustig op 64,92 dollar. Afnemende spanningen zetten de prijs onder druk. De ondergrens op weekbasis ligt bijna 12% beneden het huidige niveau op 57,20 dollar. De goudprijs heeft ruimte voor een daling van 8% van 1.562 dollar naar 1.440 dollar

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

