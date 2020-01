Dow omhoog; Cisco aantrekkelijker dan Apple

De Amerikaanse markten zijn op weg naar een weinig overtuigend hogere opening. In de premarket staan de S&P en Dow Jones 0,5% in de plus. De Nasdaq staat 0,6% hoger. De FTSE en AEX laten vergelijkbare winsten zien. De DAX doet het relatief goed met een winst van 1,3%.

De markten zullen over enkele weken hun aandacht richten op de kwartaalcijfers. Columbia Threadneedle verwacht een versnelling van de winstgroei. De daling van de industriële productie bodemt uit, wat een signaal zou zijn voor een verbetering van het bedrijfsklimaat.

De ondergrens voor de Dow Jones (28.745,09) ligt op 28.000 op dagbasis en op 26.000 op weekbasis. Binnen de Dow hebben onder meer de volgende aandelen een lage RSI: Cisco, McDonald’s, Exxon en IBM. Een hoge RSI hebben onder meer Walt Disney, Apple, Microsoft en Intel.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

