Doximity is verziekt

Doximity, een sociaal netwerk voor medici vergelijkbaar met LinkedIn, is verziekt. Het verklaart waarom de koers van het aandeel na de succesvolle IPO onder druk is komen te staan.

Doximity ging in juni naar de beurs voor 26 dollar per aandeel. Daarna schoot de koers snel naar de 58 dollar om vervolgens terug te zakken naar 47 dollar. Vanuit dat IPO-dipje schoot de koers omhoog naar 67 dollar om daarna in enkele dagen met 22% te dalen naar 52,36 dollar.

De onderneming is op de beursvloer in ‘opspraak’ gekomen door de kwaliteit van de reacties op door algoritmen en redactie geplaatste berichten. Het netwerk zou ook worden gebruikt voor het laten rondzingen van valse informatie voor de voeding van conspiracy theorieën.

Doximity is voor 80% afhankelijk van inkomsten van marketing. De angst is gerechtvaardigd dat dit een flinke deuk zal oplopen, omdat veel bedrijven niet op deze wijze geassocieerd willen worden met medici. Later deze week publiceert de onderneming het kwartaalresultaat. De markt verwacht een winst per aandeel van 6 dollarcent.

De houding van adverterende bedrijven zou wel eens kunnen omslaan naar andere ondernemingen als Twitter, Facebook en Alphabeth. Maatschappelijk kan het in ieder geval geen kwaad dat marketiers kritischer worden op wat bedrijven publiceren en zich minder laten leiden door zaken als Google Analytics.

