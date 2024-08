Drama Intel

Drama voor Intel. Koers daalt in de nabeurs met 20%.

De onderneming heeft de verwachtingen niet kunnen waarmaken. De winst per aandeel van 2 dollarvent ligt ver beneden de raming van 10 dollarcent. De omzet van 12,8 miljard dollar is iets lager dan geraamd. Intel is niet in staat gebleken om snel genoeg in te spelen op de eisen van AI met de productie van chips. De onderneming zet het mes in de organisatie door 15% van de 110.000 werknemers te ontslaan. Ook het dividend wordt uitgehold.

Is het voldoende? Alleen als Intel de technologische achterstand weet in te lopen. Wie weet gaat dat lukken, maar beleggers kunnen beter met kopen wachten totdat de signalen wat positiever zijn. Het aandeel noteert op Euronext 27,14 euro.

