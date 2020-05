Dreigende taal van Trump richting Facebook en Twitter

De koersen van Facebook en Twitter kunnen onder zware druk komen te staan als het VS-president Trump lukt om social mediabedrijven aansprakelijk te stellen voor de inhoud van hun sites.

Voor de actie van Trump is veel te zeggen, omdat deze platforms door blijven gaan met het distribueren van onder meer haatzaaiende en aanstootgevende berichten. Trump kan het effect van zijn gewenste maatregel vergroten door alleen geïdentificeerde gebruikers toegang te geven tot dit soort van netwerken. Bedrijven hebben eveneens een verantwoordelijkheid, want waarom adverteren op netwerken die geen verantwoordelijkheid nemen voor de maatschappelijke waarden en normen.

Facebook vs Twitter

Facebook was gisteren -1,6% op 225,46 dollar. Het aandeel wordt verhandeld tegen 31,4 keer de winst, 9,3 keer de omzet en 6,5 keer de boekwaarde. De bandbreedte op dagbasis bedraagt 200/226. De RSI geeft aan dat het aandeel overbought is. De kwetsbaarheid wordt onderstreept door het feit dat de omzet in het aandeel in een dalende markt hoger is dan in een stijgende markt.

Twitter daalde gisteren met 4,5% naar 31,60 dollar. In termen van ratio’s staat Twitter lager dan Facebook met een koers/winst van 20,5 en een waardering van 7,5 keer de omzet en 3,0 keer de boekwaarde. Ook bij Twitter is sprake van een verslechtering van indicatoren als RSI en prijsmomentum. De bandbreedte ligt op 26/34 dollar.

