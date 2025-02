Dreun voor Unilever zet AEX in de min

De AEX is donderdagochtend licht lager van start gegaan. Na vijftien minuten handelen stond de index 0,1% lager op 941,84 punten. Een flinke koersdaling van zwaargewicht Unilever zorgde ervoor dat de AEX in het rood stond. Daarnaast stond een andere zwaargewicht, Shell, flink lager. Het aandeel gaat vandaag ex-dividend en de olieprijs noteert in de min.

Een positieve factor vanochtend was een mogelijk eind aan de oorlog in Oekraïne..De Amerikaanse president Trump voerde gisteren een gesprek met zijn Russische collega Poetin over de oorlog in Oekraïne. Deze besprekingen kunnen leiden tot een einde aan de oorlog in Oekraïne, hopen de markten. Het optimisme zorgde voor een flnke koersstijging van de euro tegenover de dollar.

Vanochtend openden Adyen, DSM-Firmenich, Unilever en RELX de boeken over het afgelopen kwartaal. Unilever maakte bekend dat haar ijsdivisie beursnoteringen in Amsterdam, Londen en New York krijgt. De cijfers van Unilever waren verder conform verwachting, maar het bedrijf waarschuwde wel voor een trage start van 2025. Het aandeel ging 5% onderuit.

DSM-Firmenich boekte in het vierde kwartaal een licht gestegen omzet van 3,3 miljard, zoals analisten hadden verwacht. Het kondigde ook een aandeleninkoopprogramma aan. Het aandeel steeg 3,7%. Betaaldienstverlener Adyen meldde vanochtend een stijgende omzet en een hogere winstmarge. De cijfers werden door beleggers zeer positief ontvangen, want het aandeel steeg liefst 11%.

De AEX sloot gisteren 0,4% hoger op 942,61 punten. Grootste stijger was Heineken na beter dan verwachte jaarcijfers. Ook maakte de bierbrouwer bekend 1,5 miljard euro aan eigen aandelen in te kopen.Het aandeel steeg liefst 14%. De cijfers van ABN Amro werden beloond met een koersstijging van 8,2%. Randstad (-6,5%) en Ahold Delhaize (5,8%) moesten daarentegen flink inleveren. Ook zij kwamen gisteren met kwartaal- en jaarcijfers. De prestaties van Ahold in met name de Verenigde Staten vielen tegen.

Een tegenvallend Amerikaans inflatiecijfer zorgde ervoor dat de winst van de AEX gisteren wel wat werd gedempt. “Een flinke tegenvaller voor de Amerikaanse centrale bank’. Zo kun je de inflatiecijfers van januari echt wel bestempelen. De consumentenprijzen zijn vorige maand met 0,5% gestegen in vergelijking met december. Op jaarbasis zijn de prijzen met 3% gestegen. Beide cijfers waren boven de verwachting van respectievelijk +0,3% en +2,9%. De kerninflatie, zonder voedsel en energie, is op maandbasis met 0,4% gestegen (+0,3% verwacht). Op jaarbasis was er een versnelling van 3,2% naar 3,3% (3,1% verwacht). Vooral prijzen van transport, verzekeringen en bijvoorbeeld eieren, zijn sterk gestegen. Dit betekent dat de inflatie in de VS nog niet onder controle is en we een renteverlaging door de Fed voorlopig op onze buik kunnen schrijven”, zegt Simon Wiersma van ING.

Dit inflatiecijfer speelde ook de Amerikaanse beurzen parten. De S&P 500 daalde 0,3%. De Dow Jones leverde 0,5% in. Alleen de Nasdaq noteerde een kleine winst.

De beurzen in Tokio en Shanghai koersten donderdagochtend circa anderhalf procent hoger, De Hang Seng verloor daarentegen 0,3%.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht