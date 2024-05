Drie belangrijkste trends in portfolio’s

Door de hogere rentes zijn beleggers meer gaan inzetten op cash, obligaties en groei. Dat blijkt uit een analyse van honderden portefeuilles van klanten door het Portfolio Analytics & Consulting (PA&C) team van vermogensbeheerder Vanguard.

Een belangrijk thema de afgelopen twee jaar was de vlucht naar cash en cash-proxy’s. Soms kan het verstandig zijn om kapitaal tijdelijk te parkeren in geldmarktfondsen of op de spaarrekening, bijvoorbeeld als de rentes stijgen of in afwachting van een financieel plan. Maar cash kan beleggers soms ook in de weg zitten om hun doelen te behalen, zegt Wim van Zwol, hoofd Benelux en Nordics bij Vanguard.

“Afgelopen jaar lag de inflatie veel hoger dan de spaarrente”, legt Van Zwol uit. “Sparen leverde dus een negatief reëel rendement op. Contanten konden niet alleen de inflatie en de gevolgen daarvan niet bijbenen, de gemiste kans kostte beleggers ook nog geld: de wereldwijde aandelenmarkten maakten vorig jaar immers een nominale stijging van bijna 16 procent¹ door. Beleggers die belegd bleven zijn dus beter af dan beleggers die op cash zijn overgestapt.”

Obligaties zijn terug

De tweede allocatietrend is de instroom in obligatiefondsen, op basis van de verwachte renteverlagingen. Afgelopen november en december zagen obligatiefondsen een rendement van 6,2 procent², het hoogste rendement en de beste twee maanden sinds de financiële crisis in 2008.

De rally verloor wat vaart aan het begin van dit jaar, toen de markten hun rentevooruitzichten aanpasten. De concensus is dat de Fed de rente pas in de tweede helft van het jaar verlaagt, zoals Vanguard al langer verwacht.

Ondanks dat obligaties niet meer zo goedkoop zijn als in oktober, blijft de belangstelling voor staats- en bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit groot. Dat lijkt de analyse van Vanguard te ondersteunen dat de rente nu op een piek zit. De renteverhogingen mogen twee jaar geleden weliswaar veel hoofdpijn hebben veroorzaakt bij multi-assetbeleggers, ze hebben de langetermijnvooruitzichten voor obligatiemarkten aanzienlijk verbeterd.

De jacht naar groei

Sommige beleggers zijn steeds op zoek naar de nieuwste hype of naar kansen bij groeiaandelen. Vanguard is hier in principe geen voorstander van. Soms verplaatsen beleggers kapitaal naar bepaalde regio’s of sectoren in een poging om extra rendement te behalen. “Vorig jaar bijvoorbeeld waren de aandelen uit opkomende markten in trek, ook al hebben ze het tien jaar lang slechter gedaan dan de ontwikkelde markten.”

Aandelen uit de opkomende markten zijn door hun lagere waarderingen aantrekkelijker geworden³, maar Van Zwol wijst op de hogere volatiliteit. “Beleggers moeten zich daar bewust van zijn als ze hun strategische allocatie bepalen. Een evenwichtige, risicobewuste benadering van de samenstelling van je portfolio blijft steeds van belang, ook wanneer je als belegger wil meebewegen met bepaalde trends.”

“Door bijvoorbeeld te kiezen voor een breed gespreide marktgewogen aandelen-ETF, zijn opkomende markten automatisch een onderdeel van de portefeuille en is een extra allocatie niet nodig”, concludeert Van Zwol.

¹ Global equities represented by the MSCI All Country World Index. Returns calculated in EUR with dividends reinvested. Data between 1 January 2023 and 31 December 2023.

² Source: Bloomberg, based on total returns for the Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) for the period 16 October 2023 to 29 December 2023.

³ Source: Vanguard calculations, based on the Vanguard Capital Markets Model (VCMM). Emerging market equity is represented by MSCI Emerging Markets Total Return Index (EUR).

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19814 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht