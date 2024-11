Drie dingen die je moet weten

Dividenden en andere inkomsten kunnen een belangrijke rol spelen bij het verhogen van je beleggingsrendement. Wim van Zwol van vermogensbeheerder Vanguard legt uit hoe dat precies zit.

“Dividenden zijn betalingen van een bedrijf aan zijn aandeelhouders. Als beleggers een aandeel kopen, bezitten ze daarmee een stukje van een bedrijf. Wanneer dat bedrijf dividend uitkeert, keert het een deel van zijn winst uit. Samen met de winst als de aandelenkoers van het bedrijf stijgt, maken dividenden deel uit van het totale rendement dat beleggers al dan niet halen uit hun belegging in aandelen.”

In het tweede kwartaal van 2024 waren de dividenduitkeringen de hoogste ooit. Dit suggereert dat ze weer normaal worden nadat bedrijven de hand op de knip hielden tijdens de coronapandemie.

Van Zwol: “Technologiebedrijven zoals Alphabet, Meta en Salesforce kondigden dit jaar hun eerste dividenduitkeringen ooit aan. Technologiebedrijven worden meestal niet geassocieerd met dividenden. Doorgaans herinvesteren ze hun winst in het bedrijf in plaats van het uit te betalen aan beleggers. Velen zien deze uitbetalingen dan ook als een teken dat de sector volwassen aan het worden is.”

De terugkeer van dividenden is goed nieuws voor beleggers. Ze kunnen het totale rendement van een portefeuille op de lange termijn (meestal vijf jaar of langer) verhogen.

De kracht van het herbeleggen van dividenden

“Wanneer een bedrijf dividend uitkeert, kun je als belegger zelf beslissen wat je met het geld wil doen. Als je belegt in aandelen via een fonds, kun je ervoor kiezen om de inkomsten aan je uit te laten betalen door een uitkerende aandelenklasse te selecteren”, legt Van Zwol uit. Hij vervolgt: “Je kunt ook een herbeleggende aandelenklasse selecteren. Het fonds herbelegt de inkomsten dan in meer bedrijfsaandelen, die op hun beurt weer dividenden genereren. Door de kracht van ‘compounding’ (waarbij je naast je oorspronkelijke belegging ook een rendement op je rendement verdient), kunnen herbelegde dividenden je totale rendement aanzienlijk verhogen.”

Denk aan obligaties

Terwijl aandelen dividend kunnen uitkeren, genereren obligaties inkomsten in de vorm van rente. Deze rente is vaak betrouwbaarder dan de inkomsten uit aandelen. Dat is de reden waarom obligaties ook wel ‘vastrentend’ (Fixed Income) worden genoemd. Van Zwol: “Obligaties zijn leningen die overheden of bedrijven uitgeven. Over het geld dat je als belegger hebt uitgeleend, betaalt de overheid of het bedrijf een vast bedrag aan rente. De totale geleende som geld wordt aan het einde van de looptijd weer terugbetaald.”

Op dezelfde manier als aandelenbeleggers dividenden kunnen herbeleggen, kunnen beleggers in obligatiefondsen de rente van obligaties in hun belegging laten oplopen.

“Daarnaast spelen obligaties een belangrijke rol als buffer tegen de ups en downs van aandelen. Aandelen leveren in de loop der tijd doorgaans een hoger rendement op dan obligaties, maar zijn risicovoller omdat ze grotere koersschommelingen kunnen doormaken. Obligaties zijn doorgaans stabieler, maar bieden ook potentieel een lager rendement. Een mix van beide kan helpen om risico en beloning in balans te brengen in je portefeuille”, aldus Van Zwol.

“Natuurlijk kan de exacte mix van beleggingen in aandelen en obligaties veranderen, afhankelijk van je doelen en hoeveel risico je wil nemen. Wie bijna met pensioen gaat, wil misschien minder risico lopen. Dan beleg je minder in aandelen en meer in obligaties.”

Risico begrijpen

Jaarlijkse rendementen zijn nuttig voor beleggers om de opbrengsten van verschillende soorten beleggingen te vergelijken. Dit rendement toont de inkomsten, zoals dividend uit aandelen of rente uit obligaties, uitgedrukt als percentage van de huidige prijs of waarde van de belegging. Beleggingsfondsen hebben ook rendementen, die alle jaarlijkse inkomsten van het fonds weergeven als een percentage van de koers van het fonds.

Van Zwol: “Het is belangrijk om je bewust te zijn van de risico’s van bepaalde beleggingen met een hoger verwacht jaarlijks rendement. Een hoger rendement kan duiden op een hoger risiconiveau. Obligaties zullen bijvoorbeeld een hogere rente moeten betalen wanneer ze een hoger risico lopen om niet aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen. Dit betekent dat dergelijke obligaties en dus ook de beleggingsfondsen die erin beleggen, zich meer gedragen als aandelen, in die zin dat ze grotere koersschommelingen kunnen doormaken. Op dezelfde manier is er bij aandelen van bedrijven die veel dividend betalen, geen garantie dat ze dat zullen blijven doen.”

Hoewel het aantrekkelijk kan lijken om te jagen op aandelen of obligaties met een hoge inkomstenstroom, of op fondsen die daarin beleggen, kan dit ertoe leiden dat je hogere risico’s neemt, waarschuwt Van Zwol. “Beleggers moeten in plaats daarvan denken aan hun totale rendement. Zolang ze het rendement krijgen dat ze nodig hebben om in hun inkomensbehoeften te voorzien, maakt het niet uit of dat uit jaarlijks inkomen of koerswinst komt.”

Een evenwichtige kijk

Hoewel dividenden een belangrijk onderdeel zijn van beleggen, kunnen beleggers ook naar een evenwichtige portefeuille kijken. “Als je je alleen concentreert op inkomsten, mis je misschien groeikansen in aandelen die geen dividend uitkeren, maar wel potentieel hebben voor aanzienlijke koersgroei. Evenzo kan te veel aandacht voor hoge rendementen ertoe leiden dat je meer risico neemt, wat je duur kan komen te staan als de zaken anders lopen dan gepland”, besluit Van Zwol.

