Drie op de tien van de Generatie X vreest niet met pensioen te kunnen

Nu de eerste generatie X (Gen X) in 2025 60 jaar wordt en nemen de zorgen in aanloop naar hun pensioen steeds verder toe.

Uit onderzoek van Natixis Investment Managers blijkt dat bijna de helft van Gen X (48%) denkt dat er een wonder nodig is om veilig met pensioen te gaan en de helft (50%) wil helemaal niet aan hun pensioen denken. Ze maken zich steeds meer zorgen dat hun pensioen alleen niet voldoen is en 60% accepteert dat ze misschien langer zullen moeten werken. Velen realiseren zich echter dat werk geen garanties biedt en 47% vreest dat ze niet lang genoeg zullen kunnen werken.

Inflatie en schulden gezien als grootste bedreigingen voor pensioenen: 41% van Generatie X zegt dat inflatie hun pensioendromen in gevaar brengt. 83% ziet inflatie als een grote bedreiging voor hun pensioenzekerheid en meer dan de helft (55%) spaart minder door hogere dagelijkse kosten. Bovendien maakt 77% zich zorgen over de langetermijnimpact van stijgende staatsschulden op hun pensioenuitkeringen.

Behoefte aan professioneel advies en digitaal advies groeit: hoewel 36% nog steeds vertrouwt op traditionele financieel adviseurs, neemt het gebruik van geautomatiseerde platforms en digitaal advies toe. Wereldwijd prefereert nu 49% digitaal advies, een stijging van 35% in de afgelopen vijf jaar.

Kennis over obligaties en indexfondsen blijft achter: slechts 2% van Generatie X weet dat hogere rentes kunnen leiden tot een daling van de prijzen van obligaties die ze bezitten, terwijl 39% meer informatie wil over hoe verschillende soorten obligaties werken. Bovendien begrijpt slechts 54% dat indexfondsen goedkoper zijn dan actief beheerde fondsen, wat aangeeft dat er behoefte is aan meer educatie over deze investeringsmogelijkheden.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19884 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht