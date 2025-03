Drie veelbelovende kansen

De energietransitie biedt aantrekkelijke beleggingskansen die niet alleen financieel rendement kunnen opleveren, maar ook bijdragen aan het behalen van klimaatdoelstellingen en inspelen op structurele veranderingen in de economie. Binnen de energietransitie ziet Schroders Capital drie veelbelovende sectoren: mid-market platforms, de opkomst van waterstoftechnologie en de snelgroeiende energievraag van datacenters.

Volgens Schroders Capital, de grootste beheerder van beleggingen in hernieuwbare infrastructuur in het VK en Europa, bestaat ruim 50% tot 60% van alle infrastructuurdeals sinds 2018 uit investeringen in hernieuwbare energieprojecten. Deze trend is significant en wijst op een diepgaande verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen binnen het wereldwijde investeringslandschap.

In 2024 werd wereldwijd ongeveer 2 biljoen gevesteerd in energietransitieprojecten, en volgens prognoses zal wereldwijd tot $64 biljoen aan extra investeringen nodig zijn om de doelstellingen voor net zero in 2050 te bereiken. Dit benadrukt de cruciale rol die hernieuwbare energie speelt in de huidige en toekomstige economische context.

Naarmate de energietransitie een nieuwe fase ingaat, ziet Minal Patel, Global Head of Infrastructure bij Schroders Capital drie verschillende veelbelovende beleggingskansen ontstaan die aantrekkelijke instappunten bieden om toekomstige rendementen te maximaliseren. Deze kansen zijn:

1. Mid-market investeringsplatforms: Het gat in het midden

Een opvallende ontwikkeling binnen de infrastructuurmarkt is de groeiende schaal van infrastructuurfondsen. Grote fondsen zoeken steeds omvangrijkere projecten, waardoor kleinere en middelgrote investeringsmogelijkheden, ondanks hun potentieel, vaak onder de radar blijven. Dit verschijnsel staat bekend als het missing middle en biedt juist nu veelbelovende kansen voor investeerders.

Ter illustratie: in 2014 haalden 121 infrastructuurfondsen gezamenlijk $64 miljard op, met een gemiddeld fondsformaat van $569 miljoen. Tegen 2024 was dit gemiddelde echter gestegen naar een recordhoogte van $1,12 miljard, terwijl het aantal fondsen juist aanzienlijk afnam. Deze situatie crert unieke kansen voor kleinere projecten en platforms, met name in de mid-market sector. Schroders Capital ziet hierin groot potentieel en richt zich daarom onder andere op ontwikkelaars van zonne- en windenergieprojecten in Europa, batterijopslagbedrijven en snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

2. Groene waterstof: Brandstof van de toekomst

Een tweede veelbelovende sector is groene waterstof, cruciaal voor het decarboniseren van sectoren waar directe elektrificatie lastig is, zoals zware industrie en langeafstandstransport. Groene waterstof, geproduceerd door elektrolyse met hernieuwbare energiebronnen, maakte sinds 2021 een indrukwekkende groei door van ruim 50%, mede dankzij overheidsbeleid en subsidies.

Volgens Schroders Capital is tot 2030 ongeveer $150 miljard extra nodig om de groene waterstofcapaciteit verder uit te bouwen. In 2024 bedroeg de elektrolysecapaciteit wereldwijd al 5,2 gigawatt, een indrukwekkende vertienvoudiging vergeleken met 2021. Groene waterstof vindt toepassing in raffinaderijen, chemische industrie en in synthetische brandstoffen zoals e-methanol, waarvan de productie naar verwachting zal stijgen van 100 miljoen ton in 2020 naar circa 500 miljoen ton in 2050. Dit biedt beleggers duidelijke groeimogelijkheden, mede dankzij bindende regelgeving vanuit de Europese Unie zoals de Renewable Energy Directive (RED III), die bedrijfssectoren verplicht over te schakelen op groene waterstof.

3. Datacenters als katalysatoren voor elektrificatie

De derde strategische beleggingsskans bevindt zich in datacentersector. Door de wereldwijde digitalisering stijgt de vraag naar data-opslag exponentieel, met als gevolg een sterk toenemend elektriciteitsverbruik. Volgens schattingen zal het energieverbruik van datacenters in Europa tegen 2026 verdubbelen.

Een concreet voorbeeld hiervan is Ierland, waar het aandeel van datacenters in het elektriciteitsverbruik zal stijgen van 17% in 2022 naar maar liefst 32% in 2026. Grote technologiebedrijven zoals Google en Meta investeren gezamenlijk tot $325 miljard in nieuwe datacenter-capaciteit en infrastructuur voor kunstmatige intelligentie, alleen al in 2025. Voor beleggers liggen de kansen niet alleen in datacenters zelf, maar vooral ook in de ondersteunende infrastructuur die hernieuwbare energie kan leveren, zoals wind- en zonneparken en batterijopslag. Innovatieve getegreerde systemen waarbij datacenters actief samenwerken met lokale hernieuwbare energieproductie bieden aanvullende investeringsmogelijkheden.

Conclusie

De energietransitie biedt beleggers aanzienlijke kansen in diverse segmenten van de markt. Of het nu gaat om relatief veilige beleggingen in bewezen technologie zoals wind- en zonne-energie, of om innovatieve oplossingen als groene waterstof en getegreerde energielevering voor datacenters; financie instellingen kunnen via deze sectoren aantrekkelijke rendementen realiseren en tegelijk een cruciale bijdrage leveren aan het realiseren van wereldwijde klimaatdoelstellingen.

