Drie verrassingen voor 2020: banken, technologie en Mexico

In de afgelopen twaalf maanden heeft het handelsconflict tussen de VS en China de krantenkoppen gedomineerd en een aanzienlijk deel van de aandacht van de wereld getrokken. Hoewel een doorbraak in het conflict belangrijk zou zijn voor beleggers en positief voor het sentiment in opkomende markten (EM).

Dat meent Ross Teverson, Head of Strategy, Emerging Markets bij Jupiter Asset Management dat er verschillende andere gebieden zijn die het komende jaar positieve verrassingen kunnen opleveren, ongeacht hoe de handelsbesprekingen verlopen.

Banken

Met name banken in kleinere opkomende markten en frontier markets vindt Teverson interessant. In veel gevallen leveren deze banken sterke winsten op, terwijl ze verhandeld worden tegen aantrekkelijke waarderingen. Waar ze ook op bogen zijn bedrijfsmodellen die de sterke punten van traditionele deposito-retailbanken combineren met fintech-achtige innovatie, waardoor ze nieuwe klanten met nieuwe producten op nieuwe manieren kunnen bereiken. Dit positioneert hen goed om te profiteren van de stijgende financiële inclusie, die Teverson als een aanzienlijke structurele verandering in deze markten ziet. Sommige van deze banken hebben al de belangstelling van beleggers getrokken, andere banken binnen deze sector worden echter nog steeds volledig over het hoofd gezien – ondanks solide fundamentals en positieve vooruitzichten. Teverson denkt dat dit mogelijk het komende jaar kan omkeren.

Technologie

Een ander gebied dat volgend jaar zou kunnen verrassen, is technologie, en dan vooral de halfgeleiderindustrie. Aandelen van halfgeleiderbedrijven presteerden over het algemeen goed in 2019 en er is ruimte voor meer van hetzelfde in 2020. De reden voor dit optimisme is dat Teverson enkele belangrijke veranderingen in de eindmarkt ziet. Door de komst van 5G-telecomnetwerken, neemt de vraag naar halfgeleiders toe, en tegelijkertijd is de bedrijfssector geconsolideerd, wat betekent dat er leiders zijn ontstaan in halfgeleidergeheugen, -productie en -ontwerp, die allemaal goed zijn gepositioneerd om te profiteren van verandering.

Mexico

De derde mogelijke verrassing die Teverson voor 2020 aanhaalt, is Mexico. Mexico is momenteel een land dat uit de gratie is bij beleggers in opkomende markten, maar Teverson denkt dat het land veel te bieden heeft. De waarderingen op de markt bevinden zich eigenlijk onderaan de historische bandbreedte, maar tegelijkertijd zijn de vooruitzichten voor Mexico veel beter dan voorspeld. De politieke achtergrond is gunstiger dan velen vreesden en de economie profiteert van bedrijven die ervoor kiezen hun productieactiviteiten naar Mexico te verplaatsen, omdat ze ervoor kiezen om hun activiteiten buiten China te diversifiëren.

Ten slotte, hoewel niet noodzakelijk een verrassing, is een andere factor om op te letten een omslag in de richting van kleine en middelgrote ondernemingen. In 2018 meende Jupiter dat small- en mid-capaandelen onterecht waren verkocht door beleggers, omdat de markt zich primair richtte op macro-economische zorgen. In 2019 werd het geduld beloond omdat de sterke operationele resultaten van veel van deze over het hoofd geziene bedrijven resulteerden in een positieve koersontwikkeling. Teverson verwacht dat verdere waarde zal worden gerealiseerd in deze buiten een benchmark vallende small- en mid-capnamen, vooral als de markt verder begint te kijken dan de geopolitieke onrust en zich richt op fundamentals.

Over het algemeen is Teverson van mening dat Jupiter volgend jaar een goede selectie van bedrijven zal vinden die aantrekkelijke waarderingen combineren met het potentieel voor sterke winstresultaten. Gezien de bottom-up benadering van Jupiter bevinden deze bedrijven zich in een breed scala van sectoren en markten, wat betekent dat er gebouwd kan worden aan een fundamenteel aantrekkelijke, maar echt gediversifieerde portefeuille.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

