Drie vlammende krachten voor de AEX

Het optimisme onder beleggers zwelt verder aan. Positieve krachten leiden tot een versterkte hausse-beweging.

Olieproducenten gaan flink snijden in de productie. Bij een verdere prijsstijging neemt de kans af op een financiële catastrofe in de Amerikaanse schalie-sector.

Wereldwijd neemt het aantal corona-besmettingen af (zie grafiek).

Het cijferseizoen gaat beginnen. Pas bij winstdalingen van meer dan 30% zullen analisten hun wenkbrauwen gaan fronzen.

Azië

Hogere koersen in Azië. Nikkei +2,2%, Shanghai +0,6% en Kospi +1,7%. Euro/dollar 1,0939. Euro/yuan 7,7085. Goud +0,5% op 1.723,80. Brent +1,5% op 32,20 dollar. Duitse Bunds onveranderd min 0,35%. US Bonds +0,02 op 0,77%.

AEX

De AEX (508,40) zal vandaag weer een stapje dichter bij de weerstand van 550 komen. In de premarket staan de Europese indices 1,5% in de plus. Het is positief dat de bovengrens van de bandbreedte een stijging is gaan vertonen bij een stijgende voortschrijdend gemiddelde.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14766 berichten van Eddy Schekman

2 reacties op “ Drie vlammende krachten voor de AEX ”

Terug naar het nieuws overzicht