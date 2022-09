Druk op beurzen blijft

De druk op de aandelenkoersen blijft bestaan. Of de bodem van de aandelenmarkt al is bereikt, is lastig te zeggen. Wie denkt de markt te kunnen tomen, komt in de meeste gevallen van een koude kermis thuis: je moet niet alleen gelijk hebben wanneer je uit de markt stapt, je moet ook weten wanneer je er weer instapt.

Vanguard: “Een succesvolle timing van de aandelenmarkt is bijna onmogelijk, onder meer omdat de beste handelsdagen meestal samenvallen met de slechtste. Een paar van die rallydagen missen heeft een verrassend grote impact. Een duik in marktgegevens die teruggaan tot 1928 laat zien dat als je aan de zijlijn stond tijdens de beste 30 handelsdagen in die periode, je slechts de helft van het rendement zou hebben gerealiseerd. Met andere woorden, het loont om belegd te blijven, juist wanneer dat het moeilijkst is.”

De economie laat zich van haar grillige kant zien. Een daling van het vertrouwen van de Japanse consument. In China is de PMI-industrie gestegen tot 50,1 in september tegen een raming van 49,6 en 49,4 een maand eerder, maar de vergelijkbare PMI voor middelgrote bedrijven daalde naar 48,1 in september van 49,5 in augustus.

Futures bewegen rond het slot van gisteren. Nikkei -2,2%, Shanghai -0,2%, Sensex +0,7% en Hong Kong +0,2%. Brent -0,4% op 88,15 dollar. Euro/dollar 0,9819.

AEX zit nog in de testfase

