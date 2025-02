Drukte verwacht bij cryptobeurs RAI Amsterdam – laatste kans op korting

Het Nederlandse Crypto Congres 2025 belooft een belangrijk evenement te worden voor zowel beginnende als ervaren crypto-enthousiastelingen. Op 17 april 2025 vindt het congres plaats in de RAI Amsterdam, waar bekende experts, analisten en handelaren samenkomen om de nieuwste ontwikkelingen in de cryptowereld te bespreken. Vandaag, 14 februari, is de laatste dag om een goedkopere early bird ticket te bemachtigen.

Het evenement, georganiseerd door BeursInside in samenwerking met Crypto Insiders, trekt een breed publiek: van actieve cryptohandelaren tot geïnteresseerden die zich willen verdiepen in de fundamenten van blockchain, DeFi (gedecentraliseerde financiering) en NFT’s (non-fungible tokens) en meer.

Het evenement heeft een interessante planning. Er zijn panelgesprekken, workshops en masterclasses waarin verschillende aspecten van de cryptowereld worden belicht. Daarnaast zal je bekende namen tegenkomen tijdens het evenement. Enkele prominente sprekers zijn:

Sjuul Follings (Alt Crypto Gems)

Michaël van de Poppe (MN Trades)

Remy van der Nagel (Bitvavo)

Shariff Lutfi (Studio Crypto)

Raoul Esseboom (CryptoTakkies & Cryptotrader Academy)

Jos Lazet (Blockrise)

Meyade Curfs (Bybit)

John van Meer (De Bitcoin Consultant)

Leren over bitcoin (BTC), blockchain en meer

Bezoekers kunnen zich tijdens het congres verdiepen in diverse crypto-gerelateerde onderwerpen. Denk hierbij aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van blockchain-technologie, het halving-effect en de mogelijke impact op bitcoin (BTC) en de cryptomarkt, geavanceerde handelsstrategieën en technische analyses, en nog veel meer!

Door interactieve sessies en live Q&A’s krijgen deelnemers de mogelijkheid om direct vragen te stellen aan de sprekers en hun kennis verder uit te breiden. Kortom, wilt u uw kennis in crypto verdiepen, of andere crypto-traders en -experts ontmoeten? Dan is dit de kans!

Laatste kans op early bird tickets Crypto Congres 2025

Het Crypto Congress vindt plaats op 17 april in de RAI Amsterdam, van 9:30 tot 19:00 uur. Geïnteresseerden die het congres willen bijwonen kunnen alleen vandaag (14 februari) nog een early bird ticket kopen.

Een ticket kost tijdens deze actie €49,50. Na deze datum stijgt de prijs naar €74,50. Naast de korting op de entreeprijs krijgen early bird kopers ook extra’s zoals exclusieve masterclasses, webinars, gratis consumpties en een goodiebag. Wees er dus snel bij!

