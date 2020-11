DSM: Hoge prijs voor kwaliteit

De koers van DSM is met 2,3% omhoog gegaan tot 141,10 euro na de publicatie van het kwartaalbericht.

Beleggers putten vooral hoop uit de ontwikkeling van de voedingsmiddelentak met een vrijwel onveranderde omzet. De omzet van materialen daalde in het derde kwartaal met 17%. Inmiddels is sprake van een kentering met een verbetering in september. Onzeker is natuurlijk de impact van de tweede coronagolf. Over het 3e kwartaal bewoog de omzet net als vorig jaar rond de 2 miljard euro. De nettowinst van 176 miljoen was een vijfde lager. De vooruitzichten voor het hele jaar zijn opgeschort.

Voor het aandeel wordt 39,5 keer de winst betaald. De vraag dringt zich op of voor kwaliteit niet voldoende wordt betaald. De koers van DSM is sinds begin dit jaar met 20% gestegen bij een daling van de AEX van 11%. Over de afgelopen 12 maanden is DSM +28% en de AEX -6%. Over de afgelopen 5 jaar is het verschil nog groter: DSM +183% en AEX +17%.

Ondanks de positieve reactie op de cijfers verslechteren de technische indicatoren met een daling van de RSI. De bandbreedte voor het aandeel ligt op 120-150 euro.

