DSM mist daadkracht

De boodschap van DSM is duidelijk: We gaan door met wat we altijd al deden. Nee!?Ja, echt wel!

Dat is echter niet wat beleggers willen horen van de co-CEO’s Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze. Er komt geen opsplitsing van voedingsingrediënten en de materialendivisie.

Uitspraken van de co-CEO’s komen mistig over. Het FD schrijft: De afgelopen maanden hebben niet alleen in het teken gestaan van overleven. Covid heeft een grote impact. We managen op de korte termijn, maar werken tegelijkertijd aan een duurzame toekomst.”

Het vasthouden aan materialen komt over als trekken aan een dood paard. De materialendivisie zag in het tweede kwartaal de omzet met 25% dalen bij een daling van de concernomzet van 2%. Het bedrijfsresultaat van deze divisie daalde met 47% bij een daling van het concernresultaat in het tweede kwartaal van 8%. Er zit dus iets goed fout bij materialen. Over de eerste zes maanden daalde de omzet met 1%, het bedrijfsresultaat met 16% en de winst per aandeel met 31% naar 1,54 euro.

Daadkrachtig komt het optreden van de co-CEO’s niet over. Het is alsof men de ogen niet wil openen voor de nieuwe realiteit en verwacht dat alles weer zal worden zoals het ooit was. Daarom slechts efficiency besparende maatregelen. Erg zwak. Daarom zal alleen in een bijzonder goed beursklimaat de koers (128,50 euro) niet beneden de steun van 117 euro komen.

