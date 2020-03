DSM moet opsplitsen van aandeelhoudersprimaat

Het heeft iets lachwekkends dat DSM een brief heeft ontvangen van de Britse investeringsmaatschappij Ocean Capital Management om het bedrijf op te splitsen door de kunststofdivisie te verkopen. Ocean Capital heeft een belang van 0,4% in DSM, een belang dat niet al te serieus moet worden genomen.

Fundamenteel is best een casus te bedenken waarom DSM zou moeten opsplitsen. De vraag is of alle steakhouders dat ook willen. Het ziet er naar uit dat Ocean Capital in de categorie van aandeelhoudersprimaat valt door alleen te denken aan het uitwringen van de waarde van een onderneming. Spreiding van activiteiten kan een toegevoegde waarde hebben, vooral als de globalisering van de wereld ten einde loopt.

DSM noteert 110,05 euro. Dat betekent een yield van 2,1% en een winst/koers-ratio van 3,9%. Beide cijfers staan ver bonden het rendement op 10-jarige staatsleningen, wat kan worden gezien als een signaal van onderwaardering voor de lange termijn. Het technische plaatje begint te verbeteren. Echter, het marktsentiment is negatief.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

