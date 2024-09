Duikvlucht Duitse Bunds?

Wie weet maken de Duitse Bunds nog een duikeling. Technisch is op termijn van alles mogelijk als een daling van 2,20% naar 2,00-1,80%.

TradingEconomics: “Het rendement op Duitse 10-jaars staatsobligaties steeg tot boven de 2,2%, waarbij handelaren zich schrap zetten voor de Amerikaanse inflatiecijfers en het monetaire beleidsbesluit van de ECB later in de week. De ECB zal naar verwachting de leenkosten met 25 basispunten verlagen, aangezien de inflatie in de eurozone in augustus is gedaald tot 2,2%, de loongroei is afgenomen en de bbp-groei in het tweede kwartaal naar beneden is bijgesteld tot 0,2%. In Duitsland blijven de gegevens wijzen op een uitdagende economie, met stijgende invoer, een aanzienlijke daling van de industriële productie en de PMI voor de verwerkende industrie die wijst op een verergering van de recessie in de productiesector. Vorige week daalde het rendement op benchmarkobligaties in Europa tot het laagste punt in drie weken nadat het laatste banenrapport voor de VS de weddenschap deed toenemen dat de Fed de rente deze maand met 50 basispunten zal verlagen.”

