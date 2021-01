Duitse industriële orders positieve verrassing

Opnieuw een positieve verrassing voor de Duitse economie: de industriële orders in Duitsland waren in november 2,3% hoger dan de maand ervoor, terwijl economen gemiddeld een daling van 1% hadden verwacht. De orders waren 6,3% hoger dan in november 2019.

“Bedrijven kunnen kennelijk weer hun voorraden aanvullen. Die waren geslonken doordat er tijdens de pandemie minder geproduceerd werd”, zegt Europa-econoom Martin Moryson van de Duitse vermogensbeheerder DWS.

Over het hele jaar genomen kwamen de binnenlandse en buitenlandse orders op grofweg hetzelfde niveau uit. Ook is er weinig verschil tussen bestellingen vanuit de eurozone en van daarbuiten. “Dat is goed nieuws”, vindt Moryson. “Het wijst op een brede steun onder de Duitse industrie, al zijn niet alle sectoren uiteraard in dezelfde mate geraakt. Zo komt de auto-industrie uit een diep dal, terwijl de chemische industrie er relatief goed voor staat. Daar was het orderniveau in 2020 nauwelijks lager dan in 2019, net als in de consumentengoederenindustrie.”

“Het is al met al heel goed nieuws voor de maakindustrie. Die lijkt nauwelijks last te hebben gehad van de lockdown light van november, dus de tekorten die zijn veroorzaakt door de aanscherpingen in december en januari zijn naar verwachting goed beheersbaar.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15649 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht