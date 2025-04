Duncan Lamont (Schroders): ‘Hoofd koel houden’

Markten die kelderen, rode cijfers op handelsschermen en paniek op beleggingsapps en in het nieuws: elke marktcorrectie voelt uniek, maar kent terugkerende patronen. Duncan Lamont, Head of Strategic Research bij Schroders, tracht rationele duiding te geven aan de gebeurtenissen en biedt op basis van historische data en gedragsanalyse een belangrijk tegenwicht voor impulsief handelen. Zijn centrale boodschap voor beleggers: blijf rustig, houd vast aan je strategie en blijf alert op kansen die in de chaos ontstaan.

Terugkerende correcties zijn geen reden tot paniek

Marktcorrecties zijn geen zeldzaamheid. Sinds 1972 daalde de wereldwijde aandelenmarkt in 30 van de 53 jaren met meer dan 10%, en in 13 jaren zelfs met meer dan 20%. Gemiddeld komt een daling van 20% eens in de vier jaar voor. Dit onderstreept dat volatiliteit een vast onderdeel is van beleggen. Ondanks deze schommelingen hebben de markten op lange termijn solide rendementen opgeleverd. Ter illustratie: wie de afgelopen vijf jaar in de MSCI World Index investeerde, zag $10.000 aangroeien tot $20.700, tegenover slechts $11.400 in cash.

Afbeelding: Grootste beursdalingen in elk van de afgelopen 53 kalenderjaren, MSCI World (USD)





Lange termijn verslaat cash

Analyse van bijna een eeuw aan Amerikaanse beursdata laat zien dat de kans op voor inflatie gecorrigeerde rendementen sterk toeneemt naarmate de beleggingshorizon langer wordt. Op maandbasis verslaat de beurs inflatie in 60% van de gevallen. Op een termijn van vijf jaar stijgt dit naar 80%, en op tien jaar tot bijna 90%. Over twintig jaar bekeken, zijn er geen periodes bekend waarin aandelen de inflatie niet versloegen. Cash daarentegen lijkt veilig, maar levert op de lange termijn vaker koopkrachtverlies op. De laatste keer dat cash de inflatie over een vijfjaarsperiode versloeg, was tussen 2006 en 2011.

Verliesaversie en de VIX: irrationele reacties kosten rendement

De ‘VIX-index’, ook wel de angstgraadmeter genoemd, steeg onlangs naar 45, ruim boven het historisch gemiddelde van 19. Veel beleggers neigen in zulke periodes naar verkoop. Toch toont historisch onderzoek aan dat een belegger die uitstapt bij hoge VIX-standen (boven 33) en pas weer instapt bij lagere niveaus, structureel slechter presteert. Deze strategie leverde 7,0% rendement per jaar op, tegenover 9,7% bij gewoon blijven zitten in de markt. Voor beleggers die snel zenuwachtig worden is dit een cruciale les: het vermijden van kortetermijnverliezen leidt vaak tot gemiste langetermijnrendementen.

Waarderingen en kansen buiten de VS

De recente koersdalingen hebben wereldwijd geleid tot aantrekkelijkere waarderingen. Met name markten buiten de VS zijn historisch gezien goedkoop geprijsd. Zelfs de voorheen dure Amerikaanse markt is in rap tempo aan het normaliseren. Voor beleggers met liquiditeit en een lange horizon biedt deze correctie dus juist instapmomenten. Zeker als beleidsmakers zouden besluiten tot een beleidsomslag, zou herstel snel kunnen volgen.

Beleggen vergt kalmte en discipline

Hoewel onzekerheid over handelsbeleid en economische richting groot is – vooral door de recente importheffingen en het onvoorspelbare karakter van president Trump – blijkt uit het verleden dat kalmte en consistentie lonen. Voor financieel professionals en hun klanten betekent dit: voorkom impulsieve beslissingen, communiceer met data en wijs op de kracht van een langetermijnstrategie. In de beleggingswereld is emotionele beheersing vaak het verschil tussen succes en mislukking.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20713 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht