Duurzaam steeg 3 keer zo sterk als Stoxx 50

De Verenigde Naties introduceerde vijf jaar geleden de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Wat zijn beleggers ermee opgeschoten?

In ieder geval meer bewustzijn, ook onder beleggers. Deze week is uitgeroepen tot Global Goals Week 2020. Carola van Lamoen, hoofd Active Ownership van Robeco: “Nu het vijfjarig bestaan wordt gevierd, vangt een decennium van actie aan om ervoor te zorgen dat deze doelen in de komende tien jaar worden verwezenlijkt.” Het bereiken van duurzame doelen is volgens haar een baken om uit de huidige crisis te komen op een manier die onze samenlevingen duurzamer en veerkrachtiger maakt. Het kan een bijdrage aan de economie leveren van 12.000 miljard dollar en 380 miljoen extra banen scheppen.

Beleggers kijken echter ook naar de resultaten. De VanEck Sustainable ETF is sinds begin 2013 met 60% gestegen. Voor het idee: in dezelfde periode steeg de Stoxx 50 met 20% en verdubbelde de Dow Jones. Over de afgelopen 26 weken hebben duurzame ETF’s het beter gedaan dan de Dow Jones (+26%) en Stoxx 50 (+17%). De charttechnische potentie voor de brede indices is veelal hoger dan voor de op duurzaam gerichte ETF’s.

