Duurzame samenleving is geen luxe

De uitbraak van het coronavirus in China onderstreept het belang dat het streven naar een duurzame samenleving geen luxe is, maar een must.

Duurzaam is meer dan CO2 beteugelen. Het is ook werken aan een fatsoenlijke samenleving. Belastingontduiking of -ontwijking, zoals ondernemers liever zeggen, is niet langer een kille rekensom van besparing minus boete. Ondernemers en de waarde van hun onderneming zal erop worden afgerekend.

U heeft daar voldoende tijd voor om over na te denken als u door de steeds legere winkelstraten loopt. Ook dat vraagt om verandering, maar beheerders van vastgoed kunnen niet langer hetzelfde doen als anderen.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

