DWS: Appeltje voor de dorst

Een appeltje voor de dorst hebben. Dit is niet alleen handig advies voor consumenten maar zeker ook voor overheden.

Meestal is er sprake van een sterke correlatie tussen de economische situatie van een land en de overheidsbegrotingen. In goede tijden zijn de belastinginkomsten hoog en de uitgaven voor sociale zekerheid laag. Tijdens een recessie is het precies andersom. Deze relatie is al tientallen jaren stabiel, stelt vermogensbeheerder DWS. In de grafiek wordt het Amerikaanse begrotingssaldo met het werkloosheidscijfer vergeleken.

Gezien het snelgroeiend aantal covid-besmettingen in de Verenigde Staten zullen veel huishoudens en bedrijven de komende maanden verder in de knoop raken. Uiteindelijk zullen de vaccinatiecampagnes financiële verlichting brengen. Maar tot dan zijn alle ogen gericht op het ministerie van Financiën in de VS, waar de regering Biden volgende week het roer overneemt van Donald Trump.

“De kans dat in de VS van alles uit de kast wordt gehaald om de economie aan te jagen is met de overwinning van de Democraten sterk toegenomen”, zegt Christian Scherrmann, Amerika-econoom bij DWS. Hij verwacht dat de komende maanden steuncheques aan huishoudens worden uitgedeeld en dat staten en gemeenten financiële bijstand van de regering krijgen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15676 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht