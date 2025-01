DWS: ‘Beleggers moeten zich schrap zetten in het Jaar van de Slang’

Woensdag begint het Chinese nieuwjaar: het Jaar van de Slang, van oudsher een lastig teken voor de financiële markten. Zo vond bijvoorbeeld de beurscrash van 1929 plaats onder dit teken. Ook kelderde de Hang Seng Index in slangjaren gemiddeld 14% – meer dan onder alle andere dierenriemtekens.

Toch staat de slang in de Chinese astrologie ook voor wijsheid, strategisch inzicht en flexibiliteit – precies wat beleggers nodig hebben om 2025 goed door te komen. Dat stelt Ivy Ng, Chief Investment Officer (CIO) van vermogensbeheerder DWS voor de regio Azië-Pacific.

“Na een sterke opleving van het bbp in het laatste kwartaal van 2024, als gevolg van een injectie door de overheid, blijft het moeilijk te voorspellen hoe China het economisch zal doen in 2025. Nieuwe Amerikaanse handelsbarrières, geopolitieke spanningen en een zwakke binnenlandse vraag zetten de economie onder druk. Zelfs als de importheffingen vooral tactisch worden ingezet, zullen ze vanaf het tweede kwartaal de groei remmen,” zegt Ng.

China houdt het begrotingstekort hoog, op minimaal 13% van het bbp, om bestedingen en investeringen aan te jagen. Dit betekent ook een verdere toename van obligatie-uitgiftes. “Maar deze maatregelen beperken vooral risico’s; sterke groei zit er voorlopig niet in. Ook een devaluatie van de renminbi behoort tot de opties. Dit kan exporteurs op korte termijn lucht geven, maar zet wel druk op andere Aziatische valuta. Dat kan voor extra volatiliteit zorgen op de wereldmarkten,” waarschuwt Ng.

“In de eerste helft van dit jaar zullen de Chinese aandelenmarkten waarschijnlijk in een smalle bandbreedte bewegen. Geopolitieke spanningen en tegenvallende winstgroei zorgen immers altijd voor terughoudendheid onder beleggers. Pas later dit jaar zouden een herstel van de ingezakte vastgoedmarkt en een mogelijke doorbraak in de handelsrelaties tussen China en de VS kunnen zorgen voor wat lucht,” denkt Ng.

Obligaties bieden meer stabiliteit, volgens Ng. “Ondanks de negatieve vooruitzichten van ratingbureaus Moody’s en Fitch, gelden Chinese beleggers nog altijd als de stevigste steunpilaren. Zelfs een ratingverlaging zal weinig impact hebben op spreads,” aldus Ng.

“Het Jaar van de Slang vraagt om aanpassingsvermogen en geduld – precies wat dit teken symboliseert”, aldus de beleggingsstrateeg.

