DWS: ‘Beloftes van Trump zijn een kwestie van schuld of overleven’

Veel van Trumps’ campagnebeloften over belastingverlagingen en overheidsuitgaven zullen door de economische realiteit weer worden teruggeschroefd, zegt vermogensbeheerder DWS. Hoewel de exacte plannen van de Trump-regerering nog niet bekend zijn, kampt zijn toekomstige beleid al met één beperking: de Amerikaanse staatsschuld.

De grafiek van de week toont aan dat het percentage van het uitstaande overheidsschuldpapier in de afgelopen veertig jaar is verdrievoudigd ten opzichte van het Bruto Binnenlands Product (BBP). “Door de lage rente na de financiële crisis leek die schuld behapbaar, maar de afgelopen jaren is de netto rente op Treasury Securities boven de 3% van het BBP gestegen. Dat zijn cijfers die we dertig jaar geleden voor het laatst zagen”, zegt Christian Scherrmann, Amerika-econoom bij DWS.

Daarentegen heeft de recente inflatie de nominale BBP-groei al gestuwd terwijl de netto rentebetalingen nog grotendeels gebaseerd zijn op obligatiecoupons die werden vastgelegd voor de inflatie terugkeerde, zegt Scherrmann. “Als de begrotingstekorten verder oplopen, dreigt een terugkeer van de zogenaamde ‘Bond Vigilantes’, waarbij beleggers scherp toezicht houden op overheidsleningen. Die reactie kan leiden tot hogere herfinancieringskosten.”

“In dit licht zien we duidelijke beperkingen voor het doorvoeren van verdere budgettaire verruiming”, stelt Scherrmann. “Bedenk dat een belangrijk speerpunt zal zijn om de belangrijkste bepalingen uit de Tax Cuts and Jobs Act, die tijdens Trumps eerste termijn werd aangenomen, te verlengen tot na hun vervaldatum in december 2025. Omdat mensen gewend zijn geraakt aan die lagere belastingen, zou een verlenging vooral bedoeld zijn om een negatieve impact op de economie te voorkomen, in plaats van nieuwe fiscale impulsen te geven.”

Andere inkomstenbronnen, zoals het invoeren van nieuwe tarieven, deregulering om de groei te stimuleren of bezuinigingen, zouden volgens Scherrmann op middellange termijn kunnen bijdragen aan het verkleinen van het begrotingstekort. “Maar, zoals eerder opgemerkt, is het nog vroeg in het proces. Toch lijkt het waarschijnlijker dat veel van de belasting- en uitgavenplannen die tijdens de verkiezingscampagne werden gepresenteerd, zullen moeten worden aangepast aan de politieke en economische realiteit waarmee het nieuwe bestuur vanaf de inauguratie te maken krijgt.”

