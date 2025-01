DWS: ‘Chinese obligatierentes dalen tegen de trend in, ‘Japanisering’ ligt op de loer’

Tegen de wereldwijde trend in laten de Chinese obligatie yields een scherp neergaande lijn zien. Volgens de obligatiemarkten is dit een alarmerend teken en wijst het op de mogelijke ‘Japanisering’ van China, aldus DWS in de Chart of the Week. Maar de vermogensbeheerder verwacht desondanks dat de Chinezen de groei weer kunnen aanzwengelen en dit scenario omzeilen.

Waar wereldwijd obligatierentes stijgen, is er een land dat een ander beeld laat zien. In China dalen de yields, in alle looptijden. Er was recent een kleine opleving, maar de grafieken laten een structurele trend zien, een trend die obligatiemarkten zorgen baart.

“Die daling is met name opvallend bij de langlopende staatsobligaties. Afgelopen november daalde de yield op 30-jarige Chinese staatsleningen onder die van de Japanse 30-jarige lening. De yield kwam dus lager te liggen dan die van het land dat lang het boegbeeld was van deflatie en economische stagnatie. De vrees is dat China op weg is naar een ‘Japanisering’- een periode van zwakke groei en deflatie die Japan lang teisterde en waar het nu lijkt uit te komen. De Japanse yields staan nog steeds onder die van China voor de obligaties met een looptijd tot tien jaar. Maar ook in dit segment kruipen ze naar elkaar toe”, schrijft DWS.

Deze toenadering van de yields van de twee grootste economieën in Azië is al jaren gaande, en wordt gedreven door tegengestelde economische ontwikkelingen. In Japan is de verwachting dat de groei aantrekt en de inflatie zal stijgen, terwijl in China de zorgen over stagnerende groei, deflatierisico’s en de mogelijkheid van hogere Amerikaanse importtarieven die de groei verder zullen belemmeren worden ingeprijsd.

“Er is de angst voor een balance sheet recessie zoals een aantal Aziatische landen kenden in de jaren negentig. Recente data laten zien dat de stimuleringsmaatregelen voor een groeiopleving zorgde in China, maar de economische problemen lijken de komende tijd toe te nemen, vooral door Amerikaanse tarieven. De vrees is dat de deflatoire trend niet omgekeerd kan worden op de korte termijn door monetaire en begrotingsmaatregelen.”

“Als de obligatiemarkt een indicator is voor toekomstige ontwikkelingen dan zijn de economische vooruitzichten voor China niet best. Maar wij geloven dat er nog altijd voldoende potentieel is voor China om de economie weer aan te jagen en het risico af te wenden van een Japanisering”, aldus DWS.

