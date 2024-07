DWS: ‘Een omgekeerde rentecurve en toch geen recessie’

Aanstaande vrijdag markeert de datum waarop de Amerikaanse rentecurve al twee jaar invers is. Bij zo’n omgekeerde rentecurve liggen (sommige) rentes op obligaties met een korte looptijd hoger dan rentes op langer lopende obligaties.

Uit de Grafiek van de Week van vermogensbeheerder DWS blijkt dat dit doorgaans een veeg teken is en dat het er ongunstig uitziet voor de economie op de korte en middellange termijn. De omgekeerde rentecurve geldt namelijk van oudsher als een recessie-indicator en daarom wordt het verschil tussen de tweejaars- en tienjaars-Treasuries door beleggers goed in de gaten gehouden. “Momenteel bedraagt dit ongeveer 50 basispunten, in juli 2023 was dat nog 180 basispunten.”

DWS stelt dat het voorspellende karakter van de omgekeerde rentecurve echter niet waterdicht is. In de grafiek is te zien dat het de afgelopen 50 jaar gemiddeld nog één à twee jaar duurde voordat de Amerikaanse economie ook daadwerkelijk in een recessie belandde. De snelste recessie vond plaats binnen zes maanden en de langste periode tussen omkering en recessie bedroeg 24 maanden. “Hoewel de eerste scheuren in de Amerikaanse economie al zichtbaar zijn, zijn deze niet groot genoeg om te kunnen spreken van een aanloop naar een recessie.”

Bron: Statista, DWS Investment GmbH 25/6/24

De vrees voor een recessie is momenteel niet zo groot. Veel bedrijven hebben behoorlijke buffers weten op te bouwen om moeilijker tijden te doorstaan. En groeisectoren hebben hun groei vooral gefinancierd uit eigen middelen. Daarnaast zijn in de VS de gunstige financieringsvoorwaarden voor het bedrijfsleven bijna onaangetast gebleven, ondanks de renteverhogingen door de Fed. DWS denkt dat de huidige negatieve rentecurve voorspelt dat de economische groei alleen langzamer zal verlopen dan voorheen. De vermogensbeheerder waarschuwt wel dat toekomstige inverse rentecurves niet mogen worden genegeerd. “Want de volgende keer kan het oranje waarschuwingslicht van de omgekeerde rentecurve wel degelijk betekenen dat er iets goed mis gaat met de economie.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19938 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht