DWS: ‘Europa schuift naar veilige kapitaalhaven’

De VS wankelt, en Europa ruikt haar kans en trekt de portemonnee. Goed nieuws voor institutionele beleggers, want de combinatie van grootschalige hervormingen, opgerekte begrotingen en gerichte inzet van kapitaal in sleuteltechnologieën en infrastructuur maakt van Europa een steeds interessantere regio. De VS raakt verstrikt in haar onvoorspelbare beleid en grillige politiek, en daardoor schuift Europa razendsnel naar voren als veilige kapitaalhaven.

“Beleggers zoeken naar stabiliteit en schaal in een tijd waarin geopolitieke risico’s wereldwijd toenemen. Europa biedt die veiligheid”, aldus Richard Marshall, hoofd infrastructuuronderzoek bij vermogensbeheerder DWS.

“De Europese reactie op geopolitieke spanningen, de afgekoelde handelsrelatie met de VS en de nasleep van de energiecrisis is zowel beleidsmatig als financieel van ongekende omvang. De beleidsversnelling heeft lang op zich laten wachten”, stelt Murray Birt, senior ESG-strateeg bij DWS. “De energiecrisis van 2022 was een wake-upcall, en dit is dus het definitieve antwoord.”

“Dat Duitsland bereid is zijn schuldenplafond los te laten voor investeringen op de lange termijn, is zonder meer opmerkelijk”, aldus Marshall. “De inzet voor klimaatneutraliteit, lokaal verankerde infrastructuur en Europese samenwerking is naar een heel ander niveau getild.”

Privaat kapitaal sleutel voor succesOp EU-niveau zitten daarnaast een aantal grote programma’s in de pijplijn om de infrastructuur en digitale economie te versterken. Volgens onze eigen analisten ligt de sleutel voor succes in het mobiliseren van privaat kapitaal. De transitie is onmogelijk zonder dat geld. Europa lijkt dat nu echt te beseffen, stellen de experts. “We roepen al langer dat juist de kleinere, innovatieve infrastructuurprojecten een cruciale rol spelen in de energietransitie”, stelt Birt. “Ze zijn van publiek belang en bovendien financieel kansrijk voor beleggers. Europese infrastructuur is belangrijk voor een gediversifieerde beleggingsportefeuille.”

Volgens DWS biedt Europa het breedste en meest diverse aanbod van infrastructuuractiva voor beleggers in het private segment. “De bedrijven opereren binnen een stabiel en overzichtelijk regelgevend kader, en de complexiteit ervan biedt kansen om tegen aantrekkelijke koersen in te stappen. De Europese markt is geen eenheidsworst”, stelt Marshall. “Juist de verschillen tussen landen zorgen voor toegang tot niches die elders in de wereld simpelweg niet bestaan”.

Deze combinatie van factoren kreeg in het eerste kwartaal van 2025 extra gewicht door een reeks beleidsmaatregelen met gunstige vooruitzichten voor infrastructuurbeleggingen. De markten reageren al. De rente op Bunds is gestegen in aanloop naar de uitgifte van meer staatsobligaties, wat het verwachte rendement op private infrastructuurprojecten doet stijgen. Daarnaast worden rapportage-eisen minder complex, neemt de hoeveelheid administratieve rompslomp af en verdwijnen grensoverschrijdende obstakels, weten de experts van DWS. “Dit is niet louter een papieren exercitie. De drempel voor nieuwe toetreders wordt daadwerkelijk verlaagd.”

“Beleggers die zich de afgelopen jaren hebben gefocust op de VS of Azië, zoeken nu hun heil in Europa”, stelt Marshall. “De politieke samenwerking binnen de EU begint eindelijk te kloppen. Met de politieke overeenstemming tussen Brussel, Berlijn en Parijs én betere randvoorwaarden voor beleggers, ontwikkelt Europa zich van achterblijver tot koploper op het wereldtoneel van infrastructuurinvesteringen.”

Terwijl de focus van veel grote beleggingsfondsen ligt op grote infrastructuuractiva, richt DWS zich steeds meer op het groeiende segment van middelgrote (midcap) infrastructuurprojecten en regionale digitale infrastructuur. “Deze segmenten bieden aantrekkelijke kansen voor beleggers die zowel een maatschappelijke impact willen maken als financieel rendement willen realiseren. Juist deze mid-cap projecten, zoals regionale energieopslag, slimme netwerken of decentrale waterzuivering, zijn essentieel voor de energietransitie en digitalisering”, stellen de experts. “Ze bieden institutionele beleggers toegang tot rendement én innovatie, met een schaal die goed past bij gespecialiseerde fondsen.”

Een opvallende verschuiving doet zich volgens Marshall en Birt voor binnen de digitale infrastructuur. Er gaat meer kapitaal naar de ontwikkeling en bouw van regionale datacenters in onderbedeelde markten als Zuid-Europa en Noord-Engeland. “Dit zijn strategische assets die niet alleen de digitale autonomie van Europa versterken, maar ook bijdragen aan economische groei buiten de traditionele tech-hubs”, stelt DWS. “De uitbreiding van deze infrastructuur is bovendien cruciaal voor de verdere uitrol van Europese AI-toepassingen.”

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

