DWS: ‘Europese auto-industrie in crisis, hoopt op hulp uit Brussel’

Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kwam deze week met een actieplan om de Europese auto-industrie uit de crisis te leiden. En dat is nodig, want de Stoxx Europe 600 Auto-index presteert aanzienlijk minder goed dat de bredere index, zegt Stefan Bauknecht, aandelenspecialist bij vermogensbeheerder DWS.

“Vooral op het gebied van elektrische mobiliteit lijken de Europese autofabrikanten weinig te kunnen inbrengen tegen de concurrentie uit China. Een strategische samenwerking tussen stakeholders is cruciaal omdat anders het concurrentievermogen verloren dreigt te gaan, met zeer schadelijke gevolgen voor de economische ontwikkeling in de eurozone en met name Duitsland.”

De Grafiek van de Week laat zien dat de toonaangevende Stoxx Europe 600 index sinds januari 2024 met 10% is gestegen, terwijl de auto-subindex met ongeveer hetzelfde percentage daalde, zegt Bauknecht. “De laatste maanden groeit het gevoel dat de barometer voor de sector de bodem heeft bereikt. Dit komt wellicht omdat wordt verwacht dat het strategische plan van de EU de concurrentiepositie van Europese autofabrikanten zal verbeteren.”

Volgens Bauknecht zijn veel problemen waar de auto-industrie mee kampt, veroorzaakt door de sector zelf. “De aanzienlijke vertraging in de ontwikkeling van concurrerende elektrische auto’s is daar op zijn minst tijdelijk debet aan. Ook hebben de bureaucratische eisen van politici de autosector niet geholpen.”

De aanscherping van de CO2-emissielimieten door de Europese Unie later dit jaar, stelt veel fabrikanten voor nog grotere problemen, zegt Bauknecht. “Het ziet er niet naar uit dat deze limieten haalbaar zijn met verbrandingsmotoren of hybrides. Fabrikanten zullen dus meer elektrische voertuigen moeten verkopen. Doen ze dat niet, dan staan hen zware boetes uit Brussel te wachten, en die kunnen volgens de fabrikanten in de miljarden lopen.”

De krant Stuttgarter Nachrichten citeerde onlangs Manuel Kallweit, hoofdeconoom bij de Duitse vereniging van de auto-industrie (VDA). Bauknecht: “Hij zei dat alleen al de verkoop van batterijvoertuigen met ongeveer 75%, of onwel 666.000 auto’s, moet stijgen ten opzichte van vorig jaar. Een goede strategie van de EU die de daad bij het woord voegt, is noodzakelijk om de uitdagingen van autofabrikanten te lijf te gaan.”

